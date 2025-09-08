Пульт продвижения

По итогам года 50 крупнейших рекламодателей на рынке ТВ-рекламы, представляющих финтех, ритейл или e-commerce, увеличат совокупную долю до 82%. Это рекордная концентрация рынка, считают аналитики сегмента, и разрыв между крупными и средними брендами продолжит расти.

“Ъ” ознакомился с исследованием Media Instinct Group о развитии брендов в условиях работы экосистем и монополистов. Из него следует, что по итогам года емкость рекламного инвентаря на ТВ составит 259 млрд руб., в интернет-видео — 49 млрд руб., у видеоблогеров — 24 млрд руб. На 50 крупнейших рекламодателей (все они — банки, ритейл, электронная коммерция) в 2025 году будет приходиться около 82% всех рейтингов (GRP — Gross Rating Point, показатель, который позволяет оценить масштаб воздействия рекламной кампании на аудиторию) в телевизионной рекламе, прогнозируют аналитики. В Media Instinct Group называют это «рекордной концентрацией рынка», а также предупреждают о росте разрыва между крупными и средними брендами.

Интерес крупных рекламодателей к ТВ-инвентарю обусловлен тем, что именно видеореклама остается главным инструментом узнавания брендов. «В трех четвертях успешных кейсов увеличения узнаваемости бренда на 5 процентных пунктов с 2020 года ключевым фактором были ТВ-кампании. Крупнейший бизнес выкупает инвентарь заранее, зачастую впрок, ограничивая доступ конкурентам к аудитории»,— говорится в исследовании. В компании также отмечают, что минимальный порог входа для получения «сильной баинговой позиции» по итогам года в сегменте ТВ составляет более 900 млн руб. для начала кампании, в интернет-видео — 120 млн руб.

В целом объем рекламы в России за первое полугодие составил 450 млрд руб., увеличившись на 10% год к году, отмечали в Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР). Сегмент «Видео» (ТВ и онлайн-видео) вырос за период также на 10% и достиг 137–139 млрд руб. Однако аудио и издательский бизнес в январе—июне показали снижение год к году: первый сегмент сократился на 4%, до 10,7–10,9 млрд руб., второй — также на 4%, до 10,2–10,4 млрд руб.

При этом с 2023 года ассоциация больше не раскрывает объемы затрат рекламодателей по ТВ. Это связано с тем, что Национальный рекламный альянс (НРА, отвечает за продажу инвентаря телеканалов) отказался предоставлять АКАР данные. В НРА объясняли это изменением структуры рекламного рынка и снижением его прозрачности, что, как утверждали в компании, затрудняло оценку ТВ-сегмента.

В рекламном холдинге NMi Group говорят, что крупные игроки в последние годы наращивали бюджеты «семимильными шагами». К тому же в последние годы НРА регулярно повышал стоимость телерекламы. Например, в октябре 2023 года расценки на 2024-й были повышены на 22–42% в зависимости от канала. Позже на оставшийся инвентарь цены выросли еще на 40%. В октябре 2024 года участникам рынка сообщили о повышении цен в 2025-м на 40–58% относительно базовой схемы расчета стоимости, сообщали «Ведомости». В итоге образовался «значительный разрыв как в ценах, так и в рекламных затратах между крупными игроками и среднеуровневыми рекламодателями», говорит представитель NMi Group.

Впрочем, в компании не согласны с оценкой Media Instinct Group относительно минимального порога входа в ТВ-сегменте. «Даже с бюджетом в 100 млн руб. можно получить хорошие условия для такого уровня. Но сейчас даже с огромным бюджетом достичь уровня цен "мастодонтов" рынка уже не получится»,— считают в NMi Group. В АДВ отказались от комментариев, в НРА и Group4Media не ответили на запрос “Ъ”.

Юлия Юрасова