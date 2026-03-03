В 2026 году объем рекламного рынка превысит 1,5 трлн рублей

За 2026 год российский рекламный рынок вырастет на 15–25%, до 1,6 трлн руб., с учетом ритейл-медиа, а без него — на 6–11%, рассказали “Ъ” в ГК «Родная речь». Таким образом, ритейл-медиа сохраняет статус главного драйвера отрасли, а его рост за тот же период прогнозируют на уровне 30–50%. Темпы роста рынка в 2025 году замедлились до 10% против 24% в 2024-м.

Долю интернет-рекламы в компании оценивают почти в 1,2 трлн руб., долю ТВ-рекламы — в 272 млрд руб. при росте на 10–15% год к году. Как говорят в «Родной речи», остальные сегменты покажут слабую динамику: наружная реклама замедлится до 5–10% из-за насыщения рынка, аудио стагнирует (0–5%), а пресса продолжает уходить в минус (сокращение на 5%), «окончательно становясь нишевым сегментом».

Ранее “Ъ” писал, что объем рынка performance-маркетинга за 2025 год достиг 450 млрд руб. Основные затраты рекламодателей пришлись на таргетированную и контекстную рекламу и на продвижение через маркетплейсы.

Варвара Полонская