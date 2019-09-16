Падение рынка телерекламы стало рекордным

Рынок телерекламы по итогам первого полугодия 2019 года показал падение на 9%, следует из данных Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР). На фоне падения реальных доходов населения рекламодатели меньше инвестируют в бренды и больше — в стимулирование продаж, объясняют эксперты. Также на показатели повлияла высокая база 2018 года, связанная с чемпионатом мира по футболу и выборами.

Затраты рекламодателей на рекламу на телевидении в России в первом полугодии 2019 года упали на 9%, до 81–82 млрд руб., свидетельствуют данные АКАР. Такого падения не было с 2015 года, когда за первое полугодие рынок телерекламы упал на 22%, а в целом за год — на 14%, уточнил ее представитель. Рынок рекламы в целом, по данным АКАР, показал в первом полугодии рост на 3%, его объем составил 227 млрд руб. за вычетом НДС. При этом доля затрат рекламодателей на телевизионную рекламу среди всех рекламных расходов снизилась с 41,5% по итогам первой половины 2018-го до 36% по итогам первого полугодия 2019 года.

Вице-президент АКАР, сопредседатель комиссии экспертов Сергей Веселов «Я бы не стал говорить, что в сегменте телевизионной рекламы все плохо. Да, проблемы есть, но никакой катастрофы, разумеется, нет. Судите сами, из 520 рекламодателей с рекламными бюджетами от 5 млн руб. и больше, которые размещались на ТВ в первом полугодии прошлого года, более половины увеличили свои рекламные бюджеты на ТВ в первом полугодии текущего года. Если бы на ТВ все было плохо, вряд ли, они так бы поступили».

По оценке АКАР, сильное влияние на падение телерекламы в первом полугодии оказала высокая база, которая сформировалась в первом полугодии 2018 года за счет чемпионата мира по футболу и выборов президента, которые «принесли весьма серьезные дополнительные деньги на рекламный рынок, и в первую очередь на телерекламный рынок».

Если же оценивать динамику телерекламного рынка в первом полугодии 2019 года без учета прошлогодних дополнительных денег, падение составило 6%.

«В известном смысле телевидение в большей степени, чем другие медиасегменты, пострадало из-за экономических проблем в стране. При строительстве бренда наибольший эффект дает именно телевизионная реклама, а вот в условиях экономического спада интерес к брендостроительству у рекламодателей существенно сокращается, заменяясь на различные "перформансные" активности, способствующие сиюсекундным продажам, где эффективнее интернет»,— сообщил господин Веселов.

Интернет-реклама по итогам полугодия стала единственным растущим сегментом рынка. Ее объем вырос на 20%, до 109–110 млрд руб., свидетельствуют данные АКАР. В том числе, поисковая реклама показала рост на 15%, до 47–47,5 млрд руб., видеореклама — на 10%, до 5,4–5,5 млрд руб. Еще большее падение, чем телевизионная реклама, показала реклама в прессе — на 16%, до 7,4–7,5 млрд руб. за полугодие. Объем затрат на радиорекламу упал на 4%, до 7,3–7,5 млрд руб., на наружную рекламу — на 3%, до 20,7–21,1 млрд руб.

Валерия Лебедева