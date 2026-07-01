Smart Ranking: объем PR-рынка в России в 2026 году превысит 36 млрд рублей
Выручка 100 крупнейших PR-компаний России по итогам 2026 года может вырасти на 10% и превысить 36 млрд руб. При темпе роста в 15% показатель составит более 37 млрд руб., следует из опроса Smart Ranking (есть у «Ъ»).
Согласно обновленному рейтингу агентства PR-100, выручка крупнейших компаний в отрасли России по итогам 2025 года выросла на 11% — до 32,7 млрд руб. При этом динамика оказалась неоднородной: одни агентства фиксировали рекордный рост, другие — отток клиентов и сокращение бюджетов. «Однако все игроки сходятся в одном — отрасль находится в стадии глубокой трансформации, где ключевыми драйверами становятся технологии, измеримость результатов и возврат к человеческой коммуникации»,— уточняется в пресс-релизе Smart Ranking.
В разговоре о развитии PR в 2026 году участники рынка отмечают замедление экономики и сокращение бюджетов компаний. Вместе с этим они допускают, что использование новых технологий и изменение коммуникационных стратегий положительно скажутся на выручке.
В целом российский рекламный рынок находится в стадии трансформации, что подтверждается как сферой PR, так и основным рекламным рынком. Например, в 2025 году Госдума разрабатывала законопроект об ограничении доли иностранного участия в российских рекламных компаниях до 20%, что могло бы усложнить возвращение международных холдингов на рынок. Это продолжение общей тенденции юридически оформить статус-кво и задать единые требования прозрачности бенефициаров, хотя это может привести к недополучению десятков миллиардов рублей и дальнейшей консолидации рынка вокруг крупнейших отечественных игроков.
Темпы роста российского рынка рекламы и продвижения в интернете снижались: с 53% в 2024 году до 28% в 2025 году, при этом основной драйвер роста — сегмент е-ритейл-медиа. Объем рынка performance-маркетинга за 2025 год достиг 450 млрд руб. благодаря таргетированной и контекстной рекламе, а также продвижению через маркетплейсы. Однако рынок также сталкивается с дефицитом качественного инвентаря в цифровой среде и растущей требовательностью бизнеса к измеряемому результату рекламных вложений.