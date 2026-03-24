Рекламный рынок России мог замедлиться в три раза по итогам 2025 года

В 2025 году суммарный объем рекламы во всех основных сегментах ее распространения вырос всего на 8,5%, до чуть более 980 млрд руб., следует из данных Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР). Это почти в три раза меньше, чем в 2024-м, когда темпы роста отрасли оценивали на уровне 24%. Основной причиной сокращения темпов роста рынка называют резкое замедление экономики страны в целом.

Рынок маркетинговых коммуникаций, включающий в себя затраты на продвижение, вырос на 15% и достиг 2,4 трлн руб., уточняют в АКАР.

Активнее всего за период выросли видеореклама (включает TV и OLV) и интернет-сервисы — на 10% (312 млрд руб.) и 9% (510 млрд руб.) соответственно. Наружная реклама совокупно выросла на 11%, до 90,4 млрд руб., при этом драйвером сегмента стали именно цифровые носители (рост на 28%), так как реклама на классических носителях сократилась на 24%.

Реклама на радио показала сокращение на 4% (23,8 млрд), кампании в СМИ в целом сократились на 5% (25,8 млрд), а конкретно в печатной прессе — на 12%, до 4,1 млрд руб. Ранее “Ъ” писал, что часть крупнейших рекламодателей в России в 2025 году заметно сократили свои инвестиции на продвижение — «Сбер» урезал бюджеты на 17%, а «Яндекс» — на 19%.

