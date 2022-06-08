Продавленная кнопка

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Коммерсантъ FM
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Количество и популярность новостных и политических программ на ТВ растет

Новостные и политические передачи «России 1» заняли заметное количество позиций в рейтингах ТВ за март и апрель, в отличие от программ «Первого канала», подсчитали в TWIGA на основе данных Mediascope. Федеральные каналы после начала военных действий на Украине в целом снизили число развлекательных передач и в топ-10 появилось много политических программ. Эксперты отмечают, что передачи «России 1» выходят часто и пользуются популярностью из-за оценочного характера, тогда как «Первый канал» предпочитает освещать события в информационном ключе. Но аналитики сомневаются, что это обернется для «России 1» ростом доходов.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с исследованием медиапотребления россиян в начале 2022 года, проведенным TWIGA PR. Агентство изучило и сопоставило спрос на новостной и развлекательный контент на телевидении, в интернете и других медиаресурсах.

Компания, в частности, проанализировала популярность периодических телепередач после начала военных действий России на Украине, в марте и апреле — тогда федеральные телеканалы сократили количество развлекательных программ в своих сетках вещания. На программы «России 1» в обоих месяцах пришлось по шесть мест в топ-10, преимущественно это были новостные и социально-политические передачи («Вести», «Москва. Кремль. Путин», «Вечер с Владимиром Соловьевым»). Ни «Время», ни какая-либо другая передача «Первого канала» не попадала в первую десятку в марте. В апреле программа «Время» вышла на девятое место. В марте 2021 года «Время» было единственной новостной передачей в топ-10, а в апреле того же года таковыми стали «Вести» и «Вести недели» на «России 1».

Часть исследования TWIGA PR, касающаяся ТВ, сделана по данным TV Index от Mediascope. Согласно им, «Россия 1» в марте 2022 года усилила присутствие на первом месте рейтинга по сравнению с мартом 2021 года: доля аудитории канала выросла на 3,7 процентного пункта (п. п.), до 15,4%. Первый канал за год сохранил присутствие на втором месте, но его доля снизилась до 10,5% (–0,7 п. п.). Позиция «России 24» в рейтинге выросла за год с 17-й до 7-й, доля аудитории выросла на 3,3 п. п., до 4,9%. В Mediascope оперативно не ответили.

Доля новостных и социально-политических передач в сетке телевещания увеличилась за счет последних. Их количество за период со 2-й по 21-ю неделю года выросло на 35% по сравнению с тем же периодом 2021 года, а число новостных передач снизилось на 9%. В ВГТРК и на «Первом канале» не прокомментировали исследование.

По мнению управляющего директора TWIGA CG Сергея Оганджаняна, сейчас социально-политические передачи «России 1» вызывают больший интерес, чем «Первого канала», в силу «контента и формата». Различия в подаче информации отмечает и директор по работе с клиентами OMD Fuse Яна Селезнева: «"Первый канал" в основном делал акцент на оперативном представлении новостей без аналитики в течение дня, у ВГТРК эту роль играет "Россия 24". "Россия 1" же посвящает большую часть своей сетки аналитическим обзорам». Рост аудитории последнего канала она связывает с желанием зрителей получить оценку событий от экспертов.

Одни лишь передачи Владимира Соловьева за первые три месяца военных действий на Украине заняли на «России 1» 218 часов, его передачи — от 2,5 до 5 часов за день — выходили 72 дня из 90, посчитала в мае телеобозреватель и ведущая закрытого радио «Эхо Москвы» Арина Бородина. В начале марта «Первый канал» запустил передачу «АнтиФейк», в которой официальная позиция российских властей представляется в качестве опровержений информации о происходящем на Украине. В мае оба канала наряду с НТВ попали под санкции Минфина США.

В то же время количество и популярность политических программ вряд ли отразятся на коммерческих успехах телеканалов. Рекламодатели, оплачивающие более дорогие размещения на ТВ и имеющие возможность контролировать рекламную сетку, стараются избегать появления в военном контексте, подчеркивает директор российского офиса ECI Media Management Дмитрий Кураев: «Поэтому не факт, что рост аудитории "России 1" приведет к росту рекламных поступлений». Для рекламодателей, по его словам, разница между «Первым каналом» и «Россией 1» заключается в понимании, что аудитория последнего «гораздо старше и на нем значительно больше доля аудитории старше 65 лет».

Юрий Литвиненко

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