В контрах с рекламой

Федеральная антимонопольная служба создала прецедент — потребовала от банка за свой счет опровергнуть недостоверную рекламу в том же объеме и на том же телевизионном канале, где шла эта реклама. До сих пор подобные нарушения в основном карались лишь штрафом и требованием убрать недостоверную рекламу. Размещение «опровергающей» рекламы предусмотрено законодательством, но поскольку на разбирательства всегда уходили многие месяцы, суды считали такую меру неэффективной. Если прецедентное решение ФАС закрепится в практике, для провинившихся рекламодателей это окажется гораздо более затратным, чем штрафы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В пятницу 13 октября Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что выиграла дело против Райффайзенбанка в судах трех инстанций о ненадлежащей рекламе. Ранее, 11 октября, арбитражный суд Московского округа опубликовал полный текст постановления (.pdf), в котором оставил без изменения решения первой инстанции и апелляционной инстанции и без удовлетворения кассационную жалобу банка.

Речь идет о рекламе сервиса банка «Кешбэк на все» (шла в эфире телеканала РЕН ТВ в январе—феврале 2022 года), в которой утверждалось, что он распространяется на все покупки без условий и ограничений.

ФАС доказала, что условия и ограничения финансового продукта имели место, но были размещены мелким шрифтом и демонстрировались в течение короткого времени. Служба выдала Райффайзенбанку предписание о прекращении нарушения рекламного законодательства и оштрафовала. Банк выполнил предписание и оплатил штраф. Тем не менее ФАС в феврале 2023 года подала иск в арбитражный суд Москвы с просьбой обязать Райффайзенбанк осуществить за свой счет контррекламу. «В контррекламе компания должна указать, что антимонопольная служба признала рекламу дебетовой кешбэк-карты недостоверной и кешбэк начисляется не за все виды операций. Контрреклама должна будет демонстрироваться в эфире телеканала РЕН ТВ в течение семи дней в прайм-тайм один раз в сутки»,— говорится в сообщении ведомства. Размещение контррекламы должно состояться не позднее одного месяца с даты вступления решения суда в силу.

В конце 2021 года заместитель руководителя ФАС Карина Таукенова сообщила, что каждое пятое нарушение рекламного законодательства происходит при размещении рекламы финансовых услуг. Согласно отчету ведомства, в 2021 году было возбуждено более 3,7 тыс. дел по фактам нарушения законодательства о рекламе, более 17% нарушений пришлось на рекламу финансовых услуг.

По мнению юристов, случай с рекламой Райффайзенбанка можно назвать прецедентным, поскольку ранее ФАС в основном ограничивалась штрафами и предписаниями устранить нарушение.

Антимонопольный юрист Наталья Пантюхина считает: «Более чем за 15 лет это, пожалуй, первое эффективное решение суда». По словам партнера коллегии адвокатов «Муранов, Черняков и партнеры» Олега Москвитина, ситуации, когда ФАС обращается в суд за опровержением рекламы, в принципе случаются нечасто. Наталья Пантюхина отмечает, что когда служба подавала такие требования, суды в основном отклоняли их, так как с момента рекламы могло пройти пять—шесть месяцев и, по мнению суда, давать контррекламу неэффективно: это не защитит потребителей и не восстановит нарушенные общественные интересы. Размещение контррекламы — мера «более эффективная и дополняющая выдачу предписания об устранении нарушений и наложение штрафов как с точки зрения защиты граждан, так и с точки зрения репутационных рисков нарушителей», считает Олег Москвитин.

В ФАС и Райффайзенбанке оперативно не ответили на запрос “Ъ”.

Банкиры согласны с тем, что наказание в виде размещения контррекламы может быть более существенным, чем штраф.

Как считает глава Национального совета финансового рынка (НСФР) Андрей Емелин, данное решение означает, что ФАС нашла «новый креативный способ дважды штрафовать банки за недобросовестную рекламу». При этом дополнительное финансовое наказание «в виде покупки рекламного времени может быть даже более существенно, чем наложенный службой основной штраф», оценивает он. В результате банки будут более тщательно подходить к рекламе своих продуктов.

Для потребителей, которым уже, возможно, продали услугу, размещение контррекламы может пройти незаметно. «Надо будет посмотреть на эффект от первого опыта контррекламы, но есть вероятность, что большинство зрителей просто не поймут, о чем идет речь»,— считает господин Емелин.

Анна Занина, Максим Буйлов