Участники рынка ТВ не договорились о едином поставщике контента

Экспертный совет Федеральной антимонопольной службы (ФАС) не смог найти устраивающего все стороны решения по законопроекту о едином поставщике контента 20 телеканалов в интернете. Сторонники регулирования утверждают, что «единое окно» позволит каналам бороться с пиратством и контролировать размер аудитории в интернете. Противники уверены, что единый поставщик не решит проблемы и создаст опасную для рынка монополию.

4 октября состоялось заседание экспертного совета по вопросам связи при ФАС, на котором обсуждался законопроект о системе интернет-трансляций 20 обязательных общедоступных телеканалов. Как сообщили “Ъ” два участника заседания, по итогам заседания начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елена Заева резюмировала, что первый раз члены экспертного совета «не нашли общих позиций». “Ъ” ожидает комментария ФАС.

Вынесенный на обсуждение документ внесен в Госдуму 23 июля председателем комитета по информполитике Леонидом Левиным и его заместителем Сергеем Боярским. Он предполагает создание до 2020 года единого поставщика контента 20 телеканалов для интернет-площадок, которого на конкурсе выберет Роскомнадзор и к которому не будут применяться антимонопольные ограничения. Еще до внесения законопроекта единого оператора предлагала создать «Национальная Медиа Группа» (НМГ). Основанная ею в 2017 году онлайн-платформа «Витрина ТВ» ранее заявляла, что планирует подать заявку на будущий конкурс. Проект вызвал волну критики, против выступили ФАС, Ассоциация кабельного телевидения России (АКТР), ассоциация региональных операторов связи «Ростелесеть» и ряд крупных операторов связи.

Как следует из расшифровки заседания (есть у “Ъ”), в поддержку законопроекта на заседании выступали представители НМГ и «Витрины ТВ».

Заявили о том, что в целом поддерживают идею законопроекта, представители «Ростелекома» и ВГТРК. Игроки, которые выступили за проект, отмечали, что он позволит каналам бороться с пиратством и контролировать размер аудитории в интернете. Как подтвердили в пресс-службе НМГ, представитель группы, в частности, отмечал, что «вещатели сейчас ограничены в возможностях монетизации контента, в производство которого инвестируют», а основная цель проекта — «борьба с пиратством и врезками рекламы поверх ТВ-сигнала: посредничество компании-распространителя позволит быстро блокировать пиратский контент».

«Единым сервисом для трансляции ТВ-каналов в интернете будет компания, которая оказывает техническую услугу как вещателю, так и интернет-площадке, при этом решение о распространении каналов останется на рассмотрение площадок, и монополии не возникнет»,— уверены в НМГ. Там также отметили, что не возражают, если в ходе обсуждения законопроекта «антимонопольная оговорка будет исключена».

«Все законодательные вопросы регулирования интернет-среды обсуждаются на индустриальных площадках. “Витрина ТВ” не получала от вещателей вопросы к инициативе создания вещателя телевизионного контента в интернете. Комментарии участников должны быть учтены в рамках законотворческой деятельности»,— заявили в пресс-службе «Витрины ТВ». К «Витрине ТВ», которая будет подавать заявку на соответствующий конкурс, на данный момент подключились 85 площадок, включая 22 телеканала. Среди крупных операторов к проекту присоединились «Ростелеком», «НТВ плюс», «Акадо» и «Орион» (через сервис «Смотрешка»), ivi, Megogo, SPB TV и другие интернет-площадки, заявил представитель «Витрины ТВ». «Операторам платного ТВ в принципе выгодно создание одного окна получения телесигнала. Это менее затратно, чем создавать решения и точки с каждым каналом или медиахолдингом. Кто будет единым окном — должна решить отрасль»,— отметили в пресс-службе «Ростелекома».

Представитель Роскомнадзора, по словам собеседников “Ъ”, на совещании заявил, что у ведомства нет возражений против сути законопроекта, но выступил с рядом замечаний.

Против проекта, согласно расшифровке, выступили представители «Первого канала», АКТР, «МегаФона», «Триколора», МТС, «Вымпелкома», Ассоциации интернет-видео и «Яндекса».

Выступающие против утверждали, что единый поставщик не решит обозначенных проблем, но станет монополистом, от которого будут зависеть все операторы, и в целом затормозит развитие рынка.

Как сообщили “Ъ” в пресс-службе МТС, в компании считают, что законопроект в текущей редакции не решает заявленных задач, не учитывает специфику распространения контента в интернете и нуждается в дополнительном обсуждении и доработках. По мнению оператора, определить «единые и прозрачные правила распространения в интернете телевизионного контента» можно и при помощи действующих норм законодательства, а также с помощью заключения лицензионных договоров по новым типам потребления контента. Принятие законопроекта в предложенном формате может ограничить легальный просмотр отдельных видов контента, таких как спорт, зарубежные фильмы и сериалы, а также может существенно сократить спрос, считают в МТС. «Снижение темпов развития сократит возможности технологического развития, включая инфраструктурные проекты операторов»,— опасаются в компании.

Представитель «Мегафона» на совете заявлял, что компания «видит риски принятия законопроекта в предложенном виде», рассказали в пресс-службе оператора. «Мы готовы обсуждать единую точку входа, но против единого программного обеспечения и единого плеера. Единое ПО неприемлемо для операторов в масштабах всей страны, единый плеер приведет как раз к тому, что не будет единого сервиса по обеспечению доставки сигнала до потребителя и будет нарушено единое инфопространство»,— заявили в компании.

«Законопроект нельзя дорабатывать, его необходимо отменять, так как он приводит к фактической монополизации рынка. Как мы еще раз убедились в ходе заседания совета при ФАС, в случае принятия законопроекта мы не получим “единую точку раздачи сигнала для всех операторов” и “единое технологическое решение”, потому что только “Витрина ТВ” сможет доставлять сигнал конечным пользователям»,— заявил вице-президент Ассоциации кабельного телевидения Михаил Силин. Стоимость доставки сигнала «Витриной ТВ» будет в разы выше, чем стоимость доставки через Российскую телерадиовещательную сеть, и за это заплатят операторы, уверен он. «Кроме того, “Витрина ТВ” присвоит абонентские приставки операторов — и это самое настоящее пиратство, которое отбирает у компаний их бизнес»,— категоричен господин Силин.

«Законодательная монополизация частной компанией функции интернет-вещания федеральных каналов неприемлема, это противоречит интересам рынка. Если бы идея централизации была интересна операторам и вещателям, она бы уже давно появилась и была реализована»,— считает гендиректор Ассоциации интернет-видео Алексей Бырдин.

«Схема борьбы с пиратством, предложенная законопроектом, неэффективна и абсурдна: Роскомнадзор не должен выступать истцом в суде по нарушению авторских прав вещателя. Существующее законодательство по борьбе с пиратством работает в разы эффективнее»,— полагает он. По мнению господина Бырдина, все вопросы можно урегулировать на уровне договоров ОТТ-площадок с вещателями и без законопроекта.

Валерия Лебедева