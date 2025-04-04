Великая «погоня» Александра Овечкина

Маркетологи подсчитывают будущие прибыли в ожидании рекорда Александра Овечкина. Число упоминаний хоккеиста в СМИ достигло почти 6 тыс., больше, чем у бизнесмена Илона Маска. Чтобы стать лучшим снайпером в истории НХЛ, Овечкину нужно забросить еще три шайбы и побить достижение Уэйна Гретцки. При сохранении темпа 895-ю шайбу он забьет 14 апреля, когда «Вашингтон Кэпиталс» сыграет с «Коламбус Блю Джекетс». Как ажиотаж вокруг Овечкина влияет на рынок? Тему продолжит Станислав Крючков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Karl DeBlaker, File / AP Фото: Karl DeBlaker, File / AP

Средняя результативность нападающего «Вашингтон Кэпиталс» в этом сезоне составила 0,66 шайбы за матч, а его общий счет — 66 очков в 59 играх. Овечкин уже побил более 20 рекордов НХЛ. Бывший чемпион Уэйн Гретцки в интервью Sportsnet заявил, что, когда Александр Овечкин станет лучшим снайпером НХЛ, он «хочет быть первым, кто пожмет ему руку». Продюсер и основатель рекламного агентства PurpleDoor Алексей Пак отмечает, что интерес к хоккею в последнее время вырос даже среди тех, кто ранее им не интересовался: «Сейчас вообще много очень движухи вокруг этого вида спорта происходит.

Надо понимать, что как только Овечкин бьет рекорд, те, кто с ним имеют рекламные интеграции, сразу же попадут во все новостные списки.

Он на какой-то промежуток времени, полгода-год, может стать кратно дороже. А потом, соответственно, все вернется на круги своя, то есть ценник снизится до прежних значений. Хоккей — это дорогой вид спорта, потому что сам вход в него недешев. При этом у него интернациональная аудитория, и здесь у игроков достаточно широкий выбор. У них в основном это долгосрочные контракты, годовые либо больше».

Напоминания о приближении даты нового рекорда повсюду. В одном только штате Вашингтон установлено 30 счетчиков голов, а НХЛ запустила отдельный сайт, посвященный этому событию. Спортивные эксперты отмечают: сегодня вопрос стоит не «если», а «когда» Овечкин преодолеет отметку Гретцки. Американские телеканалы ESPN и TNT выделили специальную камеру, которая следит за каждой передачей хоккеиста. По данным сервиса «Дзен Новости», за месяц число упоминаний Овечкина в СМИ выросло на 34%. Генеральный директор рекламного агентства Paradigma Илья Ноткин объясняет мировой интерес к хоккеисту в том числе его харизмой и личным обаянием: «Овечкин не брезгует сниматься для российских компаний, которые, конечно, не могут платить такие же гонорары, как глобальные бренды.

Вот сейчас спортсмен участвует в рекламе сети "Магнит", в апреле пошла большая кампания. В любом случае отечественный бизнес будет искать возможность использовать его славу.

Овечкин еще и очень характерный персонаж, с ним можно придумывать очень классные идеи. Потому что, скажем, Уэйн Гретцки очень скучный с точки зрения фактуры, он давал скучные интервью».

Интерес к матчам «Вашингтон Кэпиталс» растет вместе с ожиданием нового рекорда. Билеты на игру клуба против «Чикаго» на 4 апреля в Вашингтоне продаются по цене от $143, а самые дорогие доходят почти до $9 тыс. Ажиотаж вокруг Александра Овечкина выходит за рамки спорта. В сувенирных магазинах раскупают майки и свитшоты с его автографом, а билборды заполнены рекламой с его участием. Генеральный директор агентства спортивного маркетинга Сергей Самойлов подчеркивает, что Овечкин — бренд в мире спорта международного масштаба: «По действующему контракту с командой он и так является одним из самых высокооплачиваемых хоккеистов в НХЛ. Порядка $10 млн в год спортсмен зарабатывает только по контракту с клубом. Кроме того, естественно, он востребован с маркетинговой точки зрения. У него достаточно много контрактов, в первую очередь на североамериканском рынке. Среди его спонсоров такие компании, как Nike, Hublot, производитель хоккейной экипировки и оборудования ССМ, пиццерия Papa John's. Соответственно, каждый контракт оценивается примерно в $1-1,5 млн. Как считают эксперты, рекламная деятельность приносит ему еще порядка $6-7 млн в год».

Контракт Александра Овечкина с хоккейным клубом «Вашингтон Кэпиталс» истекает летом 2026 года. В марте нападающий сообщил о желании вернуться в московское «Динамо».

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Валерия Калинина