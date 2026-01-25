Dr Pepper вслушался в TikTok-ролик

Бренд газировки Dr Pepper превратил шуточный джингл клиентки в настоящую рекламу. В конце декабря 2025 года автор блога Romeo в TikTok выложила видео. В нем девушка иронично предложила компании сотрудничество, написав под роликом: «Dr Pepper, свяжитесь со мной с деловым предложением. Вместе мы можем зарабатывать тысячи долларов». В ролике она пропела простую фразу «Dr Pepper, детка, это вкусно и замечательно, ду-ду».

Видео быстро стало вирусным. За несколько дней на автора подписались более 700 тыс. человек, а сам ролик с джинглом за месяц собрал 65 млн просмотров. На него обратил внимание производитель газировки. Представитель компании оставил комментарий под постом, в котором попросил блогера проверить личные сообщения, а через некоторое время на ТВ появился официальный 15-секундный ролик с этой мелодией.

Условия сотрудничества автор джингла и Dr Pepper не раскрыли, пишет Business Insider. Но после успеха блогер продолжила создавать шуточные джинглы и для других крупных компаний, например, для Hyundai и VitaCoco. Похожий тренд был в TikTok в 2021 году. Тогда блогер Эмили Зугай запустила челлендж: девушка в шутливой манере дорабатывала логотипы крупных компаний, намеренно делая их абсурдными и смешными, добавляя бессмысленные шрифты и ошибки в названия. Ее вариант разместила у себя в соцсетях, например, Microsoft, а сотрудники Adobe повесили логотип у входа в офис. Подобные случаи есть и в России. В начале этого года компания «Авиасейлс» использовала в соцсетях в качестве аватара рисунки своих подписчиков.

По мнению руководителя рекламного агентства Strong Дмитрия Сендерова, такое взаимодействие с аудиторией положительно влияет на имидж компании: «Современного покупателя нужно поражать. Это вау-эффект, который позволяет брендам быть всегда на слуху. Маркетологам Dr. Pepper, внимательно отслеживающим весь контент, который выкладывают потребители, юзеры, честь и хвала. Более того, есть специальное выражение user-generated content, то есть контент, который производят не сами компании, а именно потребители. Ролик этой смешной нехуденькой девушки с огромной щербинкой между зубов получил 65 млн просмотров. Абсолютно тупая песенка, абсолютно тупой текст, отсутствие сюжета, казалось бы, все идет против правил. Но, хотим мы того или нет, именно такой контент сегодня работает: максимально тупой, максимально простой, максимально ослепляющий.

Прелесть этого кейса в том, что у клиентов есть спрос на живые реакции, живые эмоции живых людей без доли искусственного интеллекта, который уже всем надоел.

Все устали от этих пластиковых идеальных лиц, а здесь появляется такая смешная барышня, и она цепляет. В эпоху, в которой мы живем, когда экономика становится ключевым фактором для продвижения любого бренда, именно такая реклама работает».

По данным холдинга NMi Group, 41% людей негативно относятся к использованию нейросетей в рекламе, пишет “Ъ Review”. Основная причина — не само наличие ИИ, а дешевая и неживая картинка. Так, в ноябре 2025-го в Сети раскритиковали новогоднюю рекламу Coca-Cola из-за того, что ее разработали с помощью искусственного интеллекта. При этом недовольство вызывают и более традиционные методы продвижения бренда.

Ангелина Зотина