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Уфа. Башкортостан
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10:44
Президент Грузии в связи с событиями в Тбилиси прерывает визит в Белоруссию
10:39
Доля Марселя Юсупова в отеле Park city Ufa выставлена на продажу с дисконтом
20/06
Десятым кандидатом на пост главы Башкирии стал Алексей Молокин
20/06
Визит Стивена Сигала на сабантуй в Башкирию организован спонсором
20/06
Башкирское УФАС изучит контракты уфимского аэропорта
20/06
В Башкирии планируют в полтора раза увеличить поголовье мясного скота
20/06
«Салаватстекло» направит на возобновление производства зеркал более 520 млн рублей
20/06
УГОК продал башкирскую агрофирму «Байрамгул» компании из Верхней Пышмы
20/06
БСК заключила новое соглашение с ВТБ на 3,9 млрд рублей
20/06
«Уфаоргсинтез» планирует реконструкцию очистных сооружений и техперевооружение
20/06
Из Башкирии ежегодно уезжают около 50 тысяч человек
20/06
Радий Хабиров обещает решение проблемы Сибая к осени
20/06
Более ста ретро-автомобилей международного ралли 21 июня прибудут в Уфу
19/06
Башкирия традиционно уступила Татарстану по объему ввода жилья
19/06
На границе Башкирии и Пермского края экстренно сел частный самолет с гражданами Франции
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(обновлено: 21.06.2019)
Газпромтрансгаз
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Работа по импортозамещению: промежуточные итоги и перспективы
В Уфе прошел всероссийский слет учащихся «Газпром-классов»
На базе ООО «Газпром трансгаз Уфа» прошло заседание координационного межотраслевого совета ПАО «Газпром»
Зимой Башкортостан будет обеспечен природным газом в полном объеме
Социальная политика ООО «Газпром трансгаз Уфа» отмечена на российском уровне
Использование высокотехнологичной продукции организаций Башкортостана в интересах «Газпрома» набирает обороты
В Уфе прошло заседание комиссии по региональной политике ПАО «Газпром»
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АК в надежных руках
Кто из известных личностей держал в руках автомат Калашникова
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Как электросамолет Alice изменит рынок авиаперевозок
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Аэрокосмический салон Ле-Бурже-2019
Новинки авиаотрасли представлены в Париже
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Закрытие «Кинотавра-2019»
Гости церемонии и награждение победителей
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Скачки на приз президента России на ипподроме в Москве, кинофестиваль «Кинотавр» в Сочи
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Финалисты фотоконкурса имени Андрея Стенина
Лучшие работы фотографов из России, Франции, Индии и других стран
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С Гонконга выдачи нет
Законопроект об экстрадиции в КНР вывел миллион человек на улицы
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Как отдыхают известные россияне
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Рейтинг крупнейших инвестиционных проектов Башкортостана
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27 июня в MusicHall27 пройдет церемония вручения премии «Коммерсантъ года»
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«Интернет – это взбаламученная вода»
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Страна
Мир
Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
Культура
Спорт
Hi-tech
Авто
Стиль
Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия