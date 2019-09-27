В «Газпром трансгаз Уфа» прошел чемпионат по деловым играм

В ООО «Газпром трансгаз Уфа» завершился VIII Чемпионат по деловым играм среди молодежных сборных предприятий ассоциации «Газпром» в Башкортостане», студентов профильных вузов, впервые за звание чемпионов боролись и учащиеся «Газпром-класса» инженерного лицея №83 г. Уфы. Мероприятие прошло на базе опорного вуза ПАО «Газпром» – Уфимского государственного нефтяного технического университета.

Участники команд в течение 10 дней решали бизнес-кейс, направленный на разработку «дорожной карты» цифровой трансформации региональных предприятий группы Газпром.

27 сентября свои идеи команды презентовали экспертам, в числе которых – руководители и ведущие специалисты ООО «Газпром трансгаз Уфа», преподаватели УГНТУ и УГАТУ, а также сотрудники Российской академии наук.

По итогам состязания победителем признана команда ООО «Газпром нефтехим Салават». На втором месте – представители Инженерно-технического центра ООО «Газпром трансгаз Уфа», замыкают тройку лидеров молодые работники Стерлитамакского филиала ООО «Газпром трансгаз Уфа».