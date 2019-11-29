В Уфимском районе ведется строительство новой АГНКС

На трассе «Уфа – Аэропорт» ведется строительство новой автомобильной газонаполнительной компрессорной станции сети «Газпром». Она обеспечит экологичным топливом транспортные потоки в сторону южной части Республики Башкортостан и разгрузит действующие четыре станции в Уфе. Удачное расположение станции позволит сформировать единый газомоторный коридор от Уфы до Оренбурга с учетом уже действующих объектов газозаправочной инфраструктуры.

Новая АГНКС станет семнадцатой по счету в регионе без учета модулей для заправки техники компримированным природным газом, установленных на территории промышленных площадок филиалов ООО «Газпром трансгаз Уфа».

Объект возводится в соответствии с инвестиционной программой ООО «Газпром газомоторное топливо» при непосредственном участии правительства Башкирии, регионального Министерства промышленности и энергетики, администрации муниципального района Уфимский район, а также ООО «Газпром трансгаз Уфа».

Станция рассчитана на 240 заправок в сутки. Проектная производительность АГНКС составляет 1200 куб.м /час.

Станция будет оснащена тремя двухпостовыми газозаправочными колонками, что позволит обеспечить одновременную заправку до 6 автомобилей.

В оснащении объекта будет использована современная высокотехнологичная промышленная продукция республики. В частности, проектом предусмотрена установка компрессорного оборудования производства ООО «Уфимский компрессорный завод».

Завершение строительства объекта запланировано до конца текущего года.