Частичка памяти – защитнику Брестской крепости

Работники ООО «Газпром трансгаз Уфа» после участия в Минском полумарафоне – 2019 встретились с единственным здравствующим защитником Брестской крепости Ришатом Салиховичем Исмагиловым, который живет в Республике Башкортостан.

Газовики Башкортостана передали ветерану гостиницы и частичку памяти – землю Бреста, которые были предоставлены предприятием ООО «Газпром трансгаз Беларусь». 99-летний участник войны поблагодарил организаторов данной акции и вспомнил 22 июня 1941 года.

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Чёткий голос, живой взгляд, ясная память – он, как может, пытается воевать со старостью. Ходит с двумя тросточками, но это не из-за возраста – из-за тяжёлого ранения в ногу.

Родился он 15 апреля 1920 года в деревне Нимислярово Нуримановского района Башкирии. В 1940-м окончил Кушнаренковское педучилище и почти сразу был призван в армию. Попал в белорусский город Картуз-Березы, во взвод радистов роты связи 455-го стрелкового полка 42-й стрелковой дивизии. В конце апреля 1941 года полк пешим марш-броском перебросили в Брестскую крепость. Именно радисты ощутили на себе первые взрывы.

– В ночь с 21 на 22 июня меня разбудил страшный взрыв. Я – под одеяло... Второй взрыв – и я лечу с третьего яруса на пол. Стою весь в пыли, из левого уха идёт кровь, но боли нет. Многих завалило обломками кирпича, отовсюду стоны... Поднялись на второй этаж – там раздавали патроны. Всех распределили по окнам. Я достал винтовку из-под завала и тоже занял позицию. Отстреливались весь день. Каждый патрон на счету. Немцы ведут бешеный огонь, мы отвечаем одиночными выстрелами... Командиры пытались наладить связь с другими подразделениями, но немцы держали под прицелом все двери казармы. Когда наступало затишье, мы вытаскивали из-под обломков раненых, – неспешно вспоминает ветеран.

Исмагилов весь день воевал босиком на крошеве из кирпича и стекла, поранил ноги.

Вечером 24 июня ему и двоим сослуживцам был отдан приказ установить связь с основными силами Красной Армии.

Группу снабдили патронами, Исмагилову наконец подыскали ботинки. Товарищи погибли при выполнении задания. Ришат Салихович добрался до руководства.

– Где-то в белорусских лесах встретил командира своей 42-й дивизии Лазаренко и доложил ему, как сражается крепость. Помочь гарнизону генерал ничем не мог: со всех сторон наседали немцы.

В начале июля, после выхода к своим, Ришат Исмагилов снова стал связистом в штабе полка.

После ранения в одном из боев долгое время провел в госпиталях. Затем вернулся в родное село и многие десятилетия руководил школой в селе Байгильдино. Несколько лет назад Ришат Салихович переехал в Уфу, чтобы оперативно получать всю необходимую помощь. Сейчас ветерана вновь тянет в родную деревню.

– Здесь я чувствую себя хорошо. Душа отдыхает, – рассказывает защитник.

По инициативе башкирских газотранспортников проведена работа по газификации дома в селе Байгильдино, чтобы ветеран в любое время года мог приезжать туда, где трудился долгие годы и вместе с супругой воспитал шестерых детей, которые стали известными в республике и за ее пределами учеными и педагогами.