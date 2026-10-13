В Аксае зафиксировали превышение нормы вредных веществ в воздухе из-за пожара
14.10.2026, 00:33
Роспотребнадзор зафиксировал превышение предельно допустимой концентрации взвешенных веществ и сажи в Аксае Ростовской области. Причиной стал пожар на складе завода по производству пластиковых изделий «Аксайкардандеталь». Об этом сообщила администрация района в «Максе».
Специалисты рекомендовали жителям избегать длительного пребывания на улице, держать окна закрытыми, а также надевать медицинские маски при усилении запаха гари.
Пожар произошел 13 октября. Изначально площадь горения оценивалась в 500 кв. м, позднее она увеличилась до 9 тыс. кв. м. Огонь распространился на второй склад, обрушилась стена.