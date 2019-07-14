Матч по «Футболу для дружбы» завершил Международные детские игры в Уфе

В субботу 13 июля впервые в истории Международных детских игр на стадионе ФК «Уфа» состоялся футбольный матч с участием Юных послов программы ПАО Газпром «Футбол для дружбы». В состав сборных вошли участники Международных детских игр (МДИ) из разных стран. Ребятам помогал тренироваться экс-капитан сборной России по футболу, директор РФС по региональной политике и международным отношениям Алексей Смертин.

Для юных спортсменов МДИ принцип «Футбола для дружбы» стал удивительным опытом – ребята, на протяжении нескольких дней игравшие в сборных за свои города, теперь работали плечом к плечу с бывшими соперниками. «В матче по «Футболу для дружбы» участники Международных детских игр показали не только навыки слаженной командной игры и взаимопонимания, но и незаурядные индивидуальные качества. В очередной раз футбол объединил мальчиков и девочек со всех уголков планеты и доказал, что для этой игры не существует никаких барьеров.

После матча в пресс-конференции по итогам МДИ приняли участие глава Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан Мустафин Ульфат Мансурович, генеральный секретарь МДИ Ричард Смит, генеральный директор ООО "Газпром трансгаз Уфа" Шамиль Шарипов, главный судья соревнований Кривошеев Андрей Николаевич, юный посол «Футбола для дружбы» Альберт Зиннатов и Алексей Смертин.

По традиции участники программы "Футбол для дружбы" обменивались браслетами дружбы. Браслет является официальным символом движения и состоит из двух нитей сине-зеленого цвета. Синяя нить олицетворяет мирное небо над головой, а зеленая – футбольное поле, доступное каждому.

В числе обладателей памятного символа – генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Уфа». Шамиль Шарипов пообщался с юными спортсменами и принял участие в церемонии награждения.

Большой вклад в уверенную победу Уфы на Международных детских играх внесли дети, развитием которых занимается Общество "Газпром трансгаз Уфа". Почти пятую часть команды столицы Башкортостана «Уфа-Газпром» составили дети, представляющие ООО «Газпром трансгаз Уфа» на спартакиадах ПАО «Газпром». Ребята вошли в состав сборных по волейболу, плаванию, легкой атлетике и футболу.

Спортсмены показали достойные результаты. Так, Виктория Лисицкая завоевала две золотых медали по плаванию на дистанции 50 и 100 метров брассом. Также медали высшего достоинства у юношеской сборной Уфы по пляжному волейболу. Отдельно стоит отметить команду по футболу, костяк которой составили победители Первенства Башкортостана, юноши из «Витязь-ГТУ». Сборная заняла первое место в своей группе, одержав три победы над соперниками.

Справка о программе:

Международная детская социальная программа «Футбол для дружбы» реализуется ПАО «Газпром» с 2013 года. Участники программы – Юные футболисты и Юные журналисты – мальчики и девочки 12 лет, в том числе с инвалидностью. Представляя разные страны и культуры, Юные футболисты объединяются в Сборные дружбы, чтобы сыграть в Чемпионате мира по Футболу для Дружбы. Юные журналисты освещают события программы в Международном Детском пресс-центре. Таким образом, дети учатся не только общаться на языке дружбы, но и рассказывать о том, каким мог бы быть мир без войны и дискриминации.

Все участники программы получают статус Юных послов, по возвращению домой продолжают делиться уникальным опытом, полученным на «Футболе для дружбы» и продвигать общечеловеческие ценности — дружба, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победа, традиции и честь. «Футбол для дружбы» поддерживают УЕФА, ФИФА, Международный олимпийский комитет, футбольные федерации и ведущие футбольные клубы мира, международные благотворительные фонды, знаменитые спортсмены, политики, деятели искусства. Проект удостоен множества международных и национальных наград в области социальной ответственности, спорта и коммуникаций. За прошедшие семь сезонов программа охватила 211 стран и регионов, объединила более 6 тысяч участников и приобрела свыше 5 миллионов сторонников. В 2019 году «Футбол для дружбы» установил мировой рекорд и получил титул GUINNESS WORLD RECORDS® за самую многонациональную футбольную тренировку в истории.

Официальные интернет ресурсы программы:

Фото- и виде материалы для СМИ: http://media.footballforfriendship.com

Официальный канал в Facebook: https://www.facebook.com/FootballForFriendship/

Официальный канал YouTube: https://www.youtube.com/user/FOOTBALL4FRIENDSHIP

Официальная страница на Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Football_for_Friendship

Официальный канал в Twitter: https://twitter.com/football4f

Официальный website: https://www.gazprom-football.com/en/home.htm