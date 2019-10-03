Руководство ООО «Газпром трансгаз Уфа» принимает участие в конгрессной программе Петербургского международного газового форума

Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Уфа» Шамиль Шарипов принял участие в совещании по вопросам готовности ПАО «Газпром» к прохождению периода осенне-зимней эксплуатации. Заседание прошло под руководством заместителя Председателя Правления ПАО «Газпром», члена Совета директоров компании Виталия Маркелова в рамках Петербургского международного газового форума.

Большое внимание в рамках ПМГФ-2019 уделено кадровой и социальной политике отраслевых компаний. Участники обсудили вопросы создания условий для сохранения здоровья работников в процессе трудовой деятельности, тенденции рынка труда, развития трудового и личностного потенциала работников, модернизации корпоративной культуры.

Опытом реализации совместных проектов по подготовке кадров поделился заместитель генерального директора по управлению персоналом ООО «Газпром трансгаз Уфа» Дмитрий Пономарев.

– Сотрудничество предприятия с высшими учебными заведениями строится исходя из современных реалий, – подчеркнул он в своем выступлении. – Мы определили для себя следующие приоритетные задачи: повышение качества образования, подготовка высококвалифицированных кадров и закрепление молодых специалистов в регионе.

Основой этого взаимодействия стали базовые кафедры УГНТУ и УГАТУ. Кроме того, на базе «Газпром трансгаз Уфа» при участии вузов создан научно-технический полигон, представляющий площадку для интенсивного интеллектуального сотрудничества. В этом году в партнерстве также реализуется потенциал федерального исследовательского центра Российской академии наук.

Специалисты Общества как методологи сопровождают исследовательские работы студентов, преподают, участвуют в совершенствовании учебного процесса, выступают в качестве экспертов на защитах выпускных квалификационных работ. Это, в свою очередь, повышает компетенции и самих работников, выводя их на уровень «специалистов-исследователей».

Интеграция происходит не только на базе предприятия. В нефтяном университете реализуется проект «Газпром-группа». В числе совместных проектов довузовской подготовки – «Газпром-класс» и «Предуниверсарий».

Эффект тесного и конструктивного сотрудничества с высшими учебными заведениями очевиден: повышается уровень подготовки студентов, предприятие получает устойчивое развитие, а молодые специалисты уверенно выбирают для будущего родной регион.

На заседании выступили представители ПАО «Транснефть», ООО «Газпром экспорт», «Газпром корпоративныи институт» и другие.