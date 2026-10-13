«Факел» сыграл с огоньком

На 69-й минуте удача все-таки повернулась к воронежцам лицом, когда Абдула Багамаев накрыл Кевина Ленини у линии штрафной и ударом от головы защитника Витора Тормены отправил мяч в сетку. А потом Аксель Гнапи в стиле Кордобы протаранил краснодарскую оборону и немного не попал в створ. Колумбиец тоже обидно промахнулся после подачи углового, тогда как Гнапи все же сделал гол. Француз хотел забить сам, но угодил в блок, зато мяч удачно отскочил к Максиму Турищеву, и его партнер завершил эпизод. Так на 81-й минуте гости повели 2:0, и шансов отыграться у хозяев было мало. Тем более что Обухов не собирался предоставлять им такой возможности, хотя Боселли и Кордоба попробовали распечатать его ворота на стандартах.