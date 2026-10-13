«Факел» сыграл с огоньком
«Краснодар» потерпел неожиданное поражение в Кубке России
14.10.2026, 00:17
В четвертом туре группового этапа FONBET Кубка России по футболу «Локомотив» проиграл на своем поле «Акрону». В основное время была зафиксирована ничья 1:1, а в серии пенальти голкипер тольяттинского клуба Игнат Тереховский парировал три удара и помог ему одержать победу 3:1. Железнодорожники потерпели четвертое поражение и максимально осложнили свое турнирное положение. Совсем уж сенсационно завершился другой матч, в котором «Факел» на выезде обыграл «Краснодар» — 2:0.
После того как «Локомотив» чуть-чуть приподнялся в чемпионате России, разгромив «Факел» 5:0, ему нужно было поправлять положение и в Кубке страны. В группе D он шел на последнем месте, взяв всего два очка в трех турах. Правда, таблица в этом квартете вообще выглядела несколько сюрреалистично с учетом того, что и другой фаворит — ЦСКА — имел те же два очка, а первые две позиции занимали «Ростов» и «Акрон» с девятью и пятью баллами соответственно.
На выезде «Локомотив» уступил «Акрону» по пенальти после нулевой ничьей в основное время. Но тольяттинцы не тушевались и в Москве, тем более что они уже обыграли здесь ЦСКА.
Когда партнеры вывели Кевина Аревало на удар, уругваец в идеале вполне мог открыть счет. Постепенно раскочегарились и железнодорожники, которые создали два опасных момента после скидок Николая Титкова на Николая Комличенко. Во втором случае нападающий просто расстреливал ворота и пальнул куда-то в облака. А в эпизоде с участием Зелимхана Бакаева отличился голкипер гостей Игнат Тереховский. Отметился сейвом и вратарь москвичей Илья Лантратов, когда остановил рвавшегося один на один с ним Арсения Дмитриева, хотя похоже, что в том эпизоде был офсайд.
В первом тайме хозяева еще предприняли три попытки заработать пенальти, однако судья Сергей Цыганок не купился на их падения в чужой штрафной площади, а Бакаеву даже показал желтую карточку за симуляцию. До перерыва они так и не сумели выжать что-то существенное из своего игрового преимущества, да к тому же чуть не получили гол в раздевалку. Удар Милутина Видосавлевича принял на себя центральный защитник Жерзино Ньямси.
Второй тайм «Локомотив» начал очень агрессивно и уже на 48-й минуте вышел вперед, включив высокий прессинг у штрафной «Акрона». Александр Коваленко с Александром Сильяновым не только забрали, но и разыграли мяч на правом фланге, выкатив его Сергею Пиняеву, а тот безупречно пробил в касание. Правда, на 61-й минуте автор голевой передачи Сильянов допустил результативную ошибку, отдав пас тольяттинцу Никите Базилевскому. Тут же мяч оказался у Артема Шуманского, и нападающий, арендованный у ЦСКА, вонзил его из-под Ньямси в угол, который вроде бы контролировал Лантратов.
Вскоре в штрафной железнодорожников возник еще один пожар, и им просто повезло, что Максим Болдырев промазал, загубив шикарный момент, организованный для него Шуманским и Видосавлевичем. Гости вообще после пропущенного гола играли лучше, а хозяева совсем перестали угрожать воротам Тереховского, притом что им-то была нужна полновесная трехочковая победа. В самой концовке москвичи все-таки попытались ее добыть, и Ньямси едва это не удалось на угловом.
Ничья 1:1 в игровое время больше устроила тольяттинский клуб, а в серии пенальти сумасшедший кураж поймал Тереховский, в которого вселился Матвей Сафонов. Он отразил три подряд 11-метровых от Ньямси, Титкова и Сергея Бабкина, причем и бивший первым Пиняев с трудом реализовал свой удар. Лантратов справился только со Слободаном Тедичем, и «Акрон» победил 3:1. Теперь в его активе стало семь очков. У «Локомотива», проигравшего уже третью серию пенальти, только три, и его попадание в play-off по-прежнему под большим вопросом.
Лидер группы В «Краснодар» принимал «Факел», которого и в чемпионате, и в Кубке России преследовали сплошные неудачи. Чтобы переломить ситуацию, воронежский клуб решил отправить в отставку главного тренера Олега Василенко. Пока основную команду доверили наставнику молодежки Алексею Ребко, самостоятельно на таком уровне еще не работавшему.
Кстати, единственное очко, набранное ранее в кубковом турнире, «Факел» завоевал в домашнем противостоянии с «Краснодаром», когда, добившись ничьей 1:1 в основное время, проиграл по пенальти. В гостях ему было, конечно, труднее противостоять одному из лидеров премьер-лиги, тем не менее он достойно держался. В первом тайме неприятности воронежцам доставлял только Хуан Боселли, который нанес два удара, а главное — заставил нарушить правила в своей штрафной защитника Клейтона Сампайо. Правда, Валентин Пальцев не лучшим образом исполнил пенальти, и голкипер Игорь Обухов потащил его. У «Факела» тоже был момент, когда Белайди Пуси плотно приложился после передачи Дарко Тодоровича, и уже вратарь хозяев Александр Корякин совершил сейв.
Во втором тайме гости и вовсе перехватили инициативу. Даже появление лучшего бомбардира «Краснодара» Джона Кордобы не повлияло на характер игры, а вот воспитанник кубанцев, выступающий за «Факел» на правах аренды, Александр Кокшаров мог огорчить родную команду. В одном из моментов Корякину пришлось, что называется, раскорячиться, чтобы, отбившись от Пуси, сразу среагировать еще на добивание Кокшарова.
На 69-й минуте удача все-таки повернулась к воронежцам лицом, когда Абдула Багамаев накрыл Кевина Ленини у линии штрафной и ударом от головы защитника Витора Тормены отправил мяч в сетку. А потом Аксель Гнапи в стиле Кордобы протаранил краснодарскую оборону и немного не попал в створ. Колумбиец тоже обидно промахнулся после подачи углового, тогда как Гнапи все же сделал гол. Француз хотел забить сам, но угодил в блок, зато мяч удачно отскочил к Максиму Турищеву, и его партнер завершил эпизод. Так на 81-й минуте гости повели 2:0, и шансов отыграться у хозяев было мало. Тем более что Обухов не собирался предоставлять им такой возможности, хотя Боселли и Кордоба попробовали распечатать его ворота на стандартах.
«Факел» преподнес настоящую сенсацию и одержал первую победу в сезоне — 2:0. В Кубке России сейчас у него даже больше очков, чем в чемпионате, — четыре (против трех). «Краснодар» остался с семью баллами, и в этой группе еще не сыграли московское «Динамо» с «Ахматом», у которых шесть и четыре очка соответственно.