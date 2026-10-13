Саудовская Аравия сообщила об уничтожении ракеты хуситов над Дахраном
13.10.2026, 23:00
Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция сообщила о перехвате и уничтожении ракеты хуситов в небе над городом Дахран, где расположена штаб-квартира компании Saudi Aramco. Обломки ракеты упали в жилом районе, следует из сообщения военных.
Источники Reuters утверждают, что громкие взрывы были слышны вблизи объекта Saudi Aramco. Отдельные собеседники издания говорят, что штаб-квартира получила повреждения, а сотрудников начали эвакуировать. Официального подтверждения этой информации пока нет.
Движение «Ансар Аллах» (хуситы) наносит удары по объектам Саудовской Аравии в ответ на то, что Эр-Рияд поддерживает международно признанное правительство Йемена. На прошлой неделе хуситы не менее трех раз наносили массированные удары по столичному аэропорту.