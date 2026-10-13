Саудовская Аравия сообщила об уничтожении ракеты хуситов над Дахраном

Движение «Ансар Аллах» (хуситы) наносит удары по объектам Саудовской Аравии в ответ на то, что Эр-Рияд поддерживает международно признанное правительство Йемена. На прошлой неделе хуситы не менее трех раз наносили массированные удары по столичному аэропорту.