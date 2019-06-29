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В Санкт-Петербурге состоялось Годовое Общее собрание акционеров ПАО «Газпром»

В нем лично, через своих представителей и заочно приняли участие держатели акций из России и ряда зарубежных стран.


Консолидированные интересы акционеров ООО «Газпром трансгаз Уфа» представлял генеральный директор Шамиль Шарипов, который выступил на собрании, рассказав о деятельности ассоциации «Газпром» в Башкортостане» и перспективах развития газотранспортного предприятия

В работе собрания приняли участие Председатель Совета директоров ПАО «Газпром», специальный представитель Президента Российской Федерации по взаимодействию с Форумом стран-экспортеров газа Виктор Зубков и члены Совета директоров компании: Алексей Миллер, Андрей Акимов, Тимур Кулибаев, Виталий Маркелов, Виктор Мартынов, Владимир Мау, Дмитрий Патрушев и Михаил Середа.

С докладом «Стратегия высоких достижений» перед акционерами выступил Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, который отметил, что объемы поставок газа в Европу и доля компании на европейском газовом рынке по итогам 2018 года достигли максимальных исторических значений.

На собрании акционеры утвердили годовой отчет, аудитора, распределение прибыли Общества, определили размер дивидендов, сроки и форму их выплаты, а также выбрали членов Ревизионной комиссии и Совета директоров (наблюдательного совета) компании.

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В Санкт-Петербурге состоялось Годовое Общее собрание акционеров ПАО «Газпром»

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