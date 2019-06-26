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Башкирские газотранспортники выпустили в реку Белая более 27 тысяч мальков стерляди

Накануне башкирские газотранспортники совместно с представителями Кармановского рыбхоза – одного из крупнейших индустриальных рыбных хозяйств России – выпустили в реку Белая более 27 тысяч молоди стерляди. Мероприятие по воспроизводству водных биологических ресурсов состоялось в соответствии с завершенным капитальным ремонтом резервных ниток подводных переходов газопроводов в Полянском и Кармаскалинском ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Уфа».


– Забота о природе и рациональное использование ее ресурсов являются одними из важнейших задач, стоящих перед нами, – отметил заместитель генерального директора по ремонту и капитальному строительству ООО «Газпром трансгаз Уфа» Сергей Гордеев. – Мероприятия по сохранению и поддержанию водных экосистем, как правило, входят в планы проводимых ремонтных работ подводных переходов.

Стерлядь – ценный вид исчезающих осетровых рыб, занесенный в Красную книгу России и Башкортостана. В республике обитает в реке Белой и крупных ее притоках – Сим, Уфа, Дема. Лето является самым благоприятным периодом для выпуска мальков в естественную среду. Их разводили в особых условиях и перед отправкой адаптировали к предстоящей температурной среде.

Вопросы сохранения биоразнообразия водоемов работники ООО «Газпром трансгаз Уфа» решают совместно со специалистами Средневолжского территориального управления Федерального агентства по рыболовству. В этот день к выпуску молодых особей стерляди присоединились и представители других компаний региона. В общей сложности в реку Белая было выпущено более 40 тысяч мальков.

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Башкирские газотранспортники выпустили в реку Белая более 27 тысяч мальков стерляди

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