«Газпром-класс» и «Предуниверсарий»: проекты для будущего газовой отрасли

2 сентября заместитель генерального директора по управлению персоналом «Газпром трансгаз Уфа» Дмитрий Пономарев поздравил с началом нового учебного года учеников уфимского инженерного лицея № 83 им. М. Пинского УГНТУ. В 2016 году при поддержке газотранспортного предприятия здесь был открыт первый в республике «Газпром-класс», многие выпускники которого поступили в Уфимский нефтяной университет. Для учеников второго потока «Газпром-класса» начавшийся учебный год – выпускной.

Выступая с приветственным словом перед учащимися, Дмитрий Пономарев поздравил всех с началом учебного года и отметил, что проект с каждым годом развивается и вовлекает все больше участников – предприятий ассоциации «Газпром» в Башкортостане». В этом году к нему примкнули коллеги из «Газпром межрегионгаз Уфа». «Надеемся, что многие из вас успешно сдадут экзамены, станут студентами Уфимского нефтяного университета и пополнят ряды работников газовой отрасли», – отметил он.

После праздничной линейки Дмитрий Пономарев встретился с учащимися второго набора «Газпром-класса», пожелал им успехов и подарил 11-классникам книгу «Герои газовых трасс» с напутственными словами от генерального директора.

Далее заместитель генерального директора по управлению персоналом Общества поздравил с Днем знаний учеников Республиканского инженерного лицея.

В этом году совместно с Уфимским государственным нефтяным техническим университетом Общество приступает к реализации проекта «Предуниверсарий». Он предусматривает организацию совместной работы с профильным классом Республиканского инженерного лицея, в котором теперь будут учиться и дети наших работников.

Обучение в предуниверсарии УГНТУ организовано в рамках профильных классов УГНТУ, где старшеклассники, помимо предметов, входящих в учебный план лицея, изучают специальные курсы и дисциплины, соответствующие профилю и направлениям подготовки университета.

В эпоху стремительного научно-технического прогресса особенно важно приближать науку и производство, теорию и практику. Образовательные проекты «Газпром-класс» и «Предуниверсарий» предназначены для профессиональной ориентации учащихся и развития системы «школ-вуз-производство». Уже со школьной скамьи ребята знакомятся с технологически развитой компанией, в которой могут быть востребованы их таланты.