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ООО «Газпром трансгаз Уфа» возрождает культурные традиции башкортостана

С 5 по 22 ноября в Московском доме национальностей проходит выставка декоративно-прикладного искусства ветерана ООО «Газпром трансгаз Уфа», самой известной башкирской бабушки Альбины Исхаковой «Я люблю... Яратам». В экспозиции представлены работы макраме, а также нагрудники в национальном стиле – селтяр, старинные и изготовленные мастерицей.


Выставка организована при финансовой поддержке ООО «Газпром трансгаз Уфа» и посвящена 100-летию образования Республики Башкортостан и предстоящей Всемирной Фольклориаде – 2020. Официальное открытие состоялось 7 ноября, сегодня в рамках выставки проходят мастер-классы по изготовлению национальных украшений.

Альбина Исхакова ведет активную общественную работу, стала одним из организаторов общества башкирских женщин, руководила клубом бабушек в центре национальной культуры «Ак тирма». Известна как бабушка титулованных молодых музыкантов – скрипача Чингиза Ханнанова и виолончелиста Искандера Ханнанова. Напомним, в 2017 году подобная выставка Альбины Исхаковой была организована в галерее «Урал» в Уфе, а также в корпоративном музее предприятия.

ООО «Газпром трансгаз Уфа» ведет целенаправленную работу по развитию национальной культуры, возрождению ремесел и воспитанию подрастающего поколения. Ежегодно предприятием проводится большое количество мероприятий социальной направленности.

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