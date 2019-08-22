В Уфе состоялось заседание Комиссии по региональной политике ПАО «Газпром»

Дальнейшая работа по газификации Башкортостана, импортозамещению и развитию рынка газомоторного топлива – в числе основных приоритетов «Газпрома» в реализации его проектов в республике. Об этом заявил заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов на выездном заседании Комиссии по региональной политике компании, которое состоялось 21 августа в Уфе. В обсуждении ключевых вопросов взаимодействия приняли участие исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Башкортостана Раиф Абдрахимов, руководители профильных министерств и ведомств региона, представители департаментов и дочерних обществ компании, а также предприятий ассоциации «Газпром» в Башкортостане».

– Башкортостан сегодня является лидером в области импортозамещения среди регионов, – отметил Виталий Маркелов. – За пять лет «Газпромом» приобретена продукция на сумму 14 миллиардов рублей, из них на 5 миллиардов – в этом году. Имеются перспективы, связанные с производством следующей линейки приводов для газоперекачивающих агрегатов и выпуском компрессорного оборудования для АГНКС.

По словам генерального директора ООО «Газпром трансгаз Уфа» Шамиля Шарипова, общие усилия корпоративной ассоциации «Газпром» в Башкортостане» направлены на формирование платежной дисциплины коммунально-бытовых организаций за поставленный газ, изменение региональной законодательной базы и создание благоприятных условий для дальнейшего развития отрасли.

– В рамках реализации решений Комиссии руководством региона утвержден Указ об оказании отдельным категориям граждан государственной поддержки по газификации жилых помещений, – подчеркнул Шамиль Шарипов. – Подписание данного документа станет новым толчком развития вопросов газоснабжения Республики Башкортостан.

О состоянии расчетов потребителей за газ и развитии распределительной сети на территории республики рассказали генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов и генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» – управляющей организации ПАО «Газпром газораспределение Уфа» Альберт Ахметшин.

На заседании был озвучен ряд других первоочередных задач, которые «Газпром» и власти Башкортостана ставят перед собой в республике. В частности, рассмотрены перспективы создания комплекса по переработке природного газа в этилен и пропилен на базе ООО «Газпром нефтехим Салават» в формате индустриального парка. Вокруг предприятия сконцентрированы современные производства, поставщики сырья, переработчики и потребители городов Стерлитамак, Ишимбай, Кумертау. Действующая территория опережающего социально-экономического развития в Кумертау и создаваемая в Ишимбае особая экономическая зона также будут содействовать реализации этого крупного проекта.

– Формирование особой экономической зоны, а в дальнейшем – индустриального парка, конечно, даст развитие городу как газохимическому центру России, – отметил в своем выступлении генеральный директор ООО «Газпром нефтехим Салават» Айрат Каримов. – Проект будет способствовать привлечению дополнительных инвестиций в регион, расширению внешнеэкономических связей и рынков нефтехимической продукции, созданию особых налоговых условий для резидентов индустриального парка.

Башкортостан – один из лидеров рынка газомоторного топлива страны. Потребление компримированного природного газа в прошлом году составило около 33 млн куб. м. О перспективах расширения природного газа в качестве моторного топлива на заседании рассказал генеральный директор ООО «Газпром газомоторное топливо» Олег Мелехин.

Сегодня на территории республики функционирует 14 коммерческих автомобильных газонаполнительных компрессорных станций сети «Газпром», 2 АГНКС, построенные за счет частных инвесторов, и 3 блочно-модульные станции на территории промышленных площадок филиалов ООО «Газпром трансгаз Уфа». В 2020-2021 гг. планируется строительство еще трех объектов: в г. Нефтекамске, Уфимском и Кармаскалинском районах. В 2017-2018 гг. Государственным комитетом РБ по транспорту и дорожному хозяйству приобретено 59 комбинированных дорожных машин, работающих на метане. Закупаются автобусы для нужд регионального пассажирского перевозчика ГУП «Башавтотранс», в IV квартале текущего года автопарк предприятия увеличится еще на 74 единицы автобусов в газомоторном исполнении. На башкирских полях по инициативе Министерства сельского хозяйства республики проводятся испытания газомоторного комбайна. В рамках реализации Дорожной карты «Организация производства модулей компримирования природного газа Уфимского компрессорного завода в интересах ПАО «Газпром» завершено изготовление компрессорной установки, и уже сегодня на промышленной площадке Дюртюлинского ЛПУМГ имеется готовность к проведению опытной эксплуатации данного оборудования.

Заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов поинтересовался ходом оснащения техникой на газобаллонном оборудовании ключевых предприятий ассоциации «Газпром» в Башкортостане». Так, больше половины автопарка ООО «Газпром трансгаз Уфа» сегодня использует метан в качестве моторного топлива.

– Общими усилиями мы продолжим работу по развитию рынка газомоторного топлива в регионе, – отметил генеральный директор предприятия Шамиль Шарипов.

В рамках рабочей программы участники посетили ООО «Газпром трансгаз Уфа», где ознакомились с работой производственно-диспетчерской службы и экспозицией мультимедийного информационно-выставочного центра, а также осмотрели производственные площадки ПАО «ОДК-УМПО» и приняли участие в совещании по повышению надежности двигателя АЛ-31СТ.

Завершая встречу, стороны договорились о последующей эффективной работе по продвижению научного и технического потенциала республики в интересах «Газпрома». Это будет способствовать дальнейшему плодотворному сотрудничеству компании и региона.