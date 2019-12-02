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В Уфе состоялся городской фестиваль «Связь поколений»

30 ноября во Дворце культуры «Моторостроителей» состоялся городской фестиваль «Связь поколений». На празднике красоты и здоровья собрались люди разных возрастов для того, чтобы вместе провести семейный выходной с пользой.


Организаторами мероприятия выступили Общественная организация «Матери Республики Башкортостан» при поддержке Министерства семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан, местного отделения партии Единая Россия в г. Уфа, администрации ГО г. Уфа. Финансовую поддержку оказали ПАО «Лукойл», ООО «Газпром межрегионгаз Уфа», ООО «УфаСистемаГаз» и ООО «Дом здоровья».

В мероприятии приняли участие заместитель главы администрации Уфы Алина Сулейманова, глава администрации Калининского района Сергей Кожевников, руководитель Регионального исполнительного комитета Башкортостанского регионального отделения Партии «Единая Россия» Рустем Ахмадинуров, депутат Госсобрания – Курултая РБ Светлана Туразянова.

В рамках мероприятия в фойе Дворца культуры были организованы интерактивные зоны, где все желающие могли найти себе занятие по душе или проверить свое здоровье, пройдя экспресс-тестирования и консультации узких специалистов. Традиционно востребованными у жителей стали скрининги на анализ сахара в крови, ВИЧ-инфекции, проверка артериального давления.

В зоне спорта были организованы мастер-классы по лечебной физкультуре, скандинавской ходьбе и йоге. В зоне красоты состоялись мастер-классы визажистов, парикмахеров, стилистов и дизайнеров.

Для маленьких гостей мероприятия была широко представлена детская зона, где волонтеры и медицинские работники в формате игр и квестов помогли узнать ребятам секреты здоровья, правильного питания и режима дня. Любители творчества посетили мастер-классы по рисованию и декоративно-прикладному искусству.

Праздник красоты и здоровья «Связь поколений» продолжился дизайнерским показом от известной plus-size модели Эльвиры Ишмуратовой, большим концертом с участием звёзд татарской и башкирской эстрады, лауреатов международных и российских конкурсов.

На протяжении всего фестиваля проходила беспроигрышная лотерея, а в завершении на сцене дворца культуры «Моторостроитель» состоялся розыгрыш главных призов.

В фестивале приняли участие более 1700 человек.

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