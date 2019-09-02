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Работники «Газпром трансгаз Уфа» помогли детям республики подготовиться к школе

Традиционно в преддверии нового учебного года в ООО «Газпром трансгаз Уфа» состоялась благотворительная акция «Помоги собраться в школу». В ее рамках нуждающимся детям переданы ранцы, письменные и канцелярские принадлежности, а также наборы для творчества.


В общей сложности по инициативе молодых специалистов Общества собрано порядка 400 комплектов. Подарки направлены учащимся в районы республики, в центры социальной поддержки населенных пунктов, находящихся в зоне ответственности филиалов, а также детям Аскинского, Балтачевского и Татышлинского районов Башкортостана.

Организаторы акции отметили высокую вовлеченность и отзывчивость работников филиалов.

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Работники «Газпром трансгаз Уфа» помогли детям республики подготовиться к школе

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