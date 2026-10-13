Организатор убийства Тупака Шакура получил 40 лет лишения свободы
13.10.2026, 22:46
Суд в Лос-Анджелесе огласил приговор по делу об убийстве рэпера 2pac (Тупак Шакур). Признанный виновным в организации убийства Дуэйн «Кеффе Д» Дэвис получил от 40 лет лишения свободы до пожизненного заключения, сообщает Reuters. Он намерен обжаловать решение суда.
В августе коллегия присяжных вынесла единогласный вердикт по единственному пункту обвинения — убийству с применением смертоносного оружия. Хотя следствие и не доказало, что курок спустил именно Дуэйн Дэвис, закон штата Невада позволяет возложить полную ответственность на организатора преступления.
В Тупака Шакура стреляли 7 сентября 1996 года, от полученных ранений музыкант умер 13 сентября. Расследование активизировалось после 2019 года, когда Дуэйн Дэвис, бывший лидер банды «Крипс», рассказал об убийстве в мемуарах. Его арестовали в сентябре 2023 года.
Обвинение считает, что Дуэйн Дэвис решил отомстить Тупаку за драку с племянником. Из всех, кто мог бы стать подозреваемым, к 2026 году остался жив только он.