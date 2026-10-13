10 самолетов из Турции развернулись по пути в Москву из-за ограничений на полеты
13.10.2026, 23:56
Десять самолетов, летевших из Турции в Москву, развернулись и направились в аэропорты отправления из-за ограничений на полеты во Внуково. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на авиадиспетчерские службы.
Как уточнил собеседник агентства, командиры экипажей десяти самолетов, следовавших из Стамбула, Антальи, Измира и Даламана, приняли решение о возврате, находясь в воздушном пространстве Польши, Литвы, Белоруссии и над Псковской областью. Ожидается, что самолеты совершат временную посадку в Стамбуле.
Ограничения на полеты действуют во всех аэропортах Московского авиационного узла — Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский. Все авиагавани временно не принимают и не отправляют самолеты.