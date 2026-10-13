МИД связал задержание танкера Sea Owl 1 с единой стратегией ЕС и НАТО
13.10.2026, 22:13
Евросоюз и НАТО реализуют единую стратегию по ограничению свободного судоходства в акватории Балтийского моря. Примером ее применения стали действия шведских властей по задержанию и аресту судна Sea Owl 1, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Рассматриваем провокационные действия шведских властей как часть скоординированной в рамках ЕС и НАТО общей стратегии на ограничение свободного судоходства в акватории Балтийского моря, направленной на сдерживание России и противодействие внешнеторговой деятельности нашей страны»,— приводит слова госпожи Захаровой пресс-служба ведомства. Она напомнила и о готовности России отвечать на подобные действия зеркально.
Входящий в санкционные списки ЕС танкер Sea Owl 1 был задержан Швецией в начале марта из-за претензий к техническому состоянию и подозрений в использовании ложного флага. Запрет на эксплуатацию судна был снят после проверки регистрации танкера под флагом Экваториальной Гвинеи.
В октябре Швеция разрешила судну покинуть территориальные воды страны. Всего с конца 2025 года Швеция задержала пять грузовых судов, на борту которых находились российские моряки, отмечал посол в Швеции Сергей Беляев.