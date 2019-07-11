В «Газпром трансгаз Уфа» открыт мультимедийный информационно-выставочный центр

11 июля в Уфе торжественно открыт мультимедийный информационно-выставочный центр ООО «Газпром трансгаз Уфа». В церемонии открытия приняли участие руководство ПАО «Газпром», а также генеральные директоры дочерних предприятий компании.

Информационно-выставочный центр состоит из пяти залов. В вагончике первопроходцев представлены оригиналы документов, имеющих отношение к созданию газотранспортной системы региона, фотографии и кадры исторической хроники, подлинные инструменты строителей и газовиков, оригинальное газотранспортное оборудование, устанавливавшееся в 60-х годах прошлого столетия – например, щит управления газоперекачивающим агрегатом «Волна».

В Галерее победителей собрана мультимедийная панорама с фотографиями фронтовиков, трудившихся на предприятии в разное время, а также родственников работников, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Данная экспозиция объединяет традиционные музейные экспонаты и передовые выставочные технологии – мультимедийные стенды соседствуют с артефактами.

В Зале истории и развития представлена инсталляция, позволяющая ощутить реальные габариты трубопроводов, эксплуатируемых предприятием – от минимального до диаметра 1420 мм. Также в зале размещена карта республики, на которой с помощью современных технологий можно проследить развитие газовой промышленности в регионе. Здесь же находится дерево ценностей, из которых складывается корпоративная культура предприятия.

В Зале технологий и cотрудничества установлен 7-метровый макет, показывающий путь газа от скважины до потребителя, а также внедренные в процесс транспортировки газа запатентованные разработки специалистов Общества. На мультимедийных терминалах любой желающий найдет информацию о предприятиях Группы Газпром в Башкортостане, филиалах газотранспортного предприятия, а также сведения об ученых, изобретателях и их научной деятельности.

В смарт-холле гости смогут совершить виртуальное путешествие по объектам «Газпром трансгаз Уфа».

– Информационно-выставочный центр мне очень понравился. Достойный. Здесь каждый найдет полезный контент – и ветеран предприятия, и молодой специалист, и опытный работник, – отметил начальник Департамента ПАО «Газпром» Сергей Скрынников.