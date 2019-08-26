«Газпром трансгаз Уфа» подарил детям праздник

23 августа в городе Уфа состоялось благотворительное мероприятие для детей с ограниченными физическими возможностями «Подари мне праздник», на которое были приглашены победители творческих конкурсов в рамках ежегодного социального проекта «Ломая барьеры» со всей республики.

У входа в один из самых красочных парков развлечений столицы Башкортостана ребят встречали супергерои. Впереди ребят ждали экскурсия в эпоху динозавров, мастер-классы и катание на аттракционах.

– В преддверии Дня знаний мы решили пригласить вас в парк развлечений, чтобы вы набрались впечатлений для новых открытий, – поприветствовал детей и их родителей заместитель генерального директора по управлению персоналом ООО «Газпром трансгаз Уфа» Дмитрий Пономарев.

– Нам бы хотелось, чтобы все дети были счастливы, чтобы развивали свои таланты и способности, – отметил заместитель генерального директора по ремонту и капитальному строительству ООО «Газпром трансгаз Уфа» Сергей Гордеев.

Каждый участник мероприятия получил в подарок набор для творчества. Более двух часов мальчишки и девчонки бегали, прыгали и отгадывали головоломки, как в приключенческом фильме. А после надували гигантские мыльные пузыри и превращались в настоящих магов и волшебников.

Мероприятие прошло в рамках проекта «Ломая барьеры», который реализуется предприятиями ассоциации «Газпром» в Башкортостане» совместно с Министерством семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан с 2012 года.

– Благодаря системной поддержке «Газпром трансгаз Уфа» наши дети разносторонне развиваются, заводят знакомства и становятся более открытыми, – рассказывают гости из Бирска.

– А мы из Октябрьского, и для нас большая радость – вот так приехать в столицу республики и оказаться в настоящей сказке, – добавляет Гульнара Мусина.

Направления работы Общества по поддержке детей с ограничениями в здоровье постоянно расширяются. Ежегодно проводятся курсы реабилитации и лечения, оказывается помощь в материально-техническом оснащении реабилитационных центров, проведении республиканских творческих конкурсов «Излучая прекрасное», «Золотое перо», «Глазами детскими на мир», победители которых и приехали в этот день в Уфу. Также ООО «Газпром трансгаз Уфа» организует прогулки на теплоходе с интересными анимационными программами, мастер-классы с участием известных спортсменов и других знаменитостей, дарит подарки к Новому году и регулярно приглашает детей в театры и на выставки.