Рекламаkommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №189

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №189«Ъ» Газета
Происшествия

Во Внуково эвакуировали часть пассажиров из-за пожарной сигнализации

14.10.2026, 00:59
В московском аэропорту Внуково провели частичную эвакуацию из-за пожара в одном из заведений Терминала А. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта в «Максе».
В 23:10 мск в одном из кафе в зоне внутреннего вылета сработала пожарная сигнализация. На место прибыл расчет пожарно-спасательной службы, однако очагов возгорания обнаружено не было.
Причиной срабатывания датчика стали пары, образовавшиеся во время мойки аэрогриля. В 23:30 сигнализацию отключили, пассажирам позволили вернуться в терминал.