Во Внуково эвакуировали часть пассажиров из-за пожарной сигнализации
14.10.2026, 00:59
В московском аэропорту Внуково провели частичную эвакуацию из-за пожара в одном из заведений Терминала А. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта в «Максе».
В 23:10 мск в одном из кафе в зоне внутреннего вылета сработала пожарная сигнализация. На место прибыл расчет пожарно-спасательной службы, однако очагов возгорания обнаружено не было.
Причиной срабатывания датчика стали пары, образовавшиеся во время мойки аэрогриля. В 23:30 сигнализацию отключили, пассажирам позволили вернуться в терминал.