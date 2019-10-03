Разработки ООО «Газпром трансгаз Уфа» высоко оценили на выставке «InGAS Stream» в рамках ПМГФ – 2019

Экспозиции ПМГФ – 2019 сочетают на одной площадке Экспофорума большое количество мероприятий, отражающих разные аспекты газовой индустрии. Выставка «InGAS Stream» представляет инновационные разработки в отрасли. Руководство ПАО "Газпром" высоко оценило инновационный потенциал опорного предприятия ПАО «Газпром» в Республике Башкортостан ООО «Газпром трансгаз Уфа», экспозиция которого представлена на форуме впервые.

На стенде предприятия совместно с ПАО «ОДК-УМПО» (входит в АО «ОДК» Госкорпорация Ростех) представлен перспективный высокоэффективный газотурбинный двигатель АЛ-41СТ-25 мощностью 25Мвт для ГПА и энергетических установок. В настоящее время 6 дочерних компаний «Газпрома», включая «Газпром трансгаз Уфа», эксплуатируют газотурбинные двигатели АЛ-31СТ с мощностью 16 МВт. Башкирские газотранспортники и машиностроители совместно работают над повышением его надежности и модернизацией, планируется выпуск семейства унифицированных газотурбинных двигателей на базе единого газогенератора единичной мощностью до 42 МВт.

Помимо этого, на стенде «Газпром трансгаз Уфа» представлены 25 перспективных совместных разработок газотранспортников и других предприятий. Они направлены на повышение надежности ЕСГ путем внедрения энергоэффективных и цифровых технологий, повышения автоматизации производственных процессов.