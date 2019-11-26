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ООО «Газпром трансгаз Уфа» – лучшее предприятие для работающих мам

В Уфе подведены итоги ежегодного республиканского конкурса «Лучшее предприятие для работающих мам». Его участниками стали компании и организации, где поддерживаются семейные ценности.


– Отрадно, что работодатели республики проявляют открытость и готовность поддержать людей с семейными обязательствами, тем самым повышая престиж своих предприятий, – подчеркнул первый заместитель министра семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан Юрий Мельников.

Среди предприятий с численностью работающих свыше 3000 человек победителем признано ООО «Газпром трансгаз Уфа».

Конкурс проводится ежегодно для обеспечения равных возможностей по реализации трудовых прав женщин-матерей, усиления их социально-экономической защиты, создания условий для оптимального сочетания ими профессиональных и семейных обязанностей, выявления наиболее эффективных технологий реализации социальной политики на местах. Его организаторами выступили Федерация профсоюзов республики, Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Башкортостана и региональный Союз работодателей.

В 2016 году ООО «Газпром трансгаз Уфа» удостоено Гран-при конкурса в той же номинации, а в 2017 и 2018 годах – второго и третьего мест.

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