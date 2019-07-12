В Уфе состоялся турнир по футболу среди команд предприятий Группы Газпром

В Уфе состоялся футбольный турнир в формате 7х7 с участием 6 команд предприятий Группы Газпром, посвященный 100-летию Республики Башкортостан. В борьбе за кубок и медали на стадионе «Динамо» сошлись сборные Чайковского, Оренбурга, Нижнего Новгорода, Саратова, Салавата и хозяева поля – уфимские «витязи».

– Футбол, являясь отдушиной для сотен газовиков, входит в число самых популярных и массовых видов спорта на предприятиях Группы Газпром, – отметил директор СОК «Витязь» Олег Печенкин. – Турнир направлен на формирование спортивных традиций и пропаганду здорового образа жизни среди трудовых коллективов.

В паре пермских и уфимских газовиков силы оказались равны. Счет открыли хозяева поля – Фидан Хабибуллин с подачи Павла Васильева. Во втором тайме гостям удалось отыграться. Автор гола – Александр Уфимцев. Однако ни той, ни этой команде переломить ничью не удалось – «Газпром трансгаз Уфа» – «Газпром трансгаз Чайковский» 1:1.

В следующей игре со сборной «Газпром добыча Оренбург» башкирская команда показала блестящий результат, устроив «сухой» разгром – 7:0. Дубли оформили Павел Васильев и Искандер Ахмадеев, отличились Фидан Хабибуллин, Сергей Кречетов, Динар Сархиев.

Зрелищной и эмоциональной выдалась встреча команд «Газпром трансгаз Нижний Новгород» и «Газпром нефтехим Салават». С первых минут матча инициативу взяли на себя нижегородцы. Несмотря на все усилия салаватских нефтехимиков, игра закончилась со счетом 4:1.

Гораздо сильнее для коллектива «Газпром трансгаз Нижний Новгород» оказались соперники из «Газпром трансгаз Саратов», распечатать ворота которых они так и не смогли – 0:3.

Борьба за 3 место развернулась между сборными «Газпром трансгаз Нижний Новгород» и «Газпром трансгаз Чайковский». Не выяснив отношения в основное время, команды заработали пенальти. Фортуна оказалась на стороне первых – бронзовые медали отправились в Нижний Новгород.

Фантастическим матчем за золото назвал финальный поединок между соперниками из Уфы и Саратова известный спортивный комментатор Азамат Муратов. В упорной борьбе со счетом 3:2 наши «витязи» завоевали главный трофей турнира. Победный гол забил игрок башкирской сборной Булат Хаернасов.

– Это был чудесный спортивный праздник – интригующий, захватывающий, интересный, – подчеркнул генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Уфа» Шамиль Шарипов. – Выражаю благодарность командам-участникам и руководителям предприятий Группы Газпром за поддержку данного турнира и незабываемые эмоции! Я благодарен нашей сборной за победу!

Самые результативные игроки турнира получили награды в своих амплуа. Так, лучшим бомбардиром признан Андрей Сырцов («Газпром трансгаз Саратов»), лучшим нападающим – Фидан Хабибуллин («Газпром трансгаз Уфа»), лучшим вратарем – Дмитрий Худяев («Газпром трансгаз Нижний Новгород») и лучшим защитником – Алексей Сергеев («Газпром трансгаз Чайковский»).

Церемония награждения прошла с участием известного российского биатлониста, трехкратного чемпиона мира Максима Чудова.