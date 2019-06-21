В Уфе состоится открытие нового арт-объекта

23 июня в г. Уфа в рамках празднования 100-летия республики будет торжественно открыт арт-объект «Газовикам Башкортостана». Он находится на территории парка по улице Рихарда Зорге, рядом с центральным офисом ООО «Газпром трансгаз Уфа» (ул. Р. Зорге, 59). Скульптурная композиция пополнит перечень достопримечательностей города, посвященных созидательному труду представителей разных профессий.

Автором является известный уфимский скульптор Халит Галиуллин. Арт-объект призван символизировать трудовой вклад работников газовой отрасли в социально-экономическое развитие Башкортостана.

Его расположение в парковой зоне неслучайно – производственная деятельность газовиков всегда находится в гармонии с окружающей средой.

В торжественной церемонии открытия памятного объекта примут участие руководство города Уфы, крупных предприятий, общественные деятели, ветераны газовой промышленности, учащиеся и студенты.

Мероприятие открыто для всех желающих. Начало в 11.00.