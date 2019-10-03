Делегация УГНТУ приняла участие в работе Петербургского международного газового форума

В рамках Петербургского международного газового форума состоялось совместное заседание Научно-образовательного межвузовского совета ПАО «Газпром» и Совета по профессиональным квалификациям в нефтегазовом комплексе с участием заместителей Председателя Правления компании Олега Аксютина и Сергея Хомякова. В ходе мероприятия рассмотрены аспекты взаимодействия «Газпрома» с университетами в области научно-исследовательской деятельности. В обсуждении ключевых вопросов принял участие и ректор Уфимского государственного нефтяного технического университета Рамиль Бахтизин.

В программу ПМГФ-2019 вошли Молодежные дни, которые собрали на своей площадке представителей отраслевой бизнес-элиты и студентов ведущих университетов России и Европы для рассмотрения карьерных возможностей будущих специалистов и развития индустрии в целом. В этом году УГНТУ – опорный вуз ПАО «Газпром» – представил студент горно-нефтяного факультета Антон Соколов.

В течение трех дней для молодых лидеров проходили различные мероприятия: интерактивная игра по командообразованию, квест по выставочной программе ПМГФ, ситуационная игра «Заряди свой город», «встреча без галстуков» с руководителями крупнейших международных энергетических компаний и обзорная экскурсия по северной столице. Антон Соколов подготовил к форуму презентацию собственной разработки многофункционального модульного беспилотного внедорожника VARIO.