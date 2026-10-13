N12: Трамп и Нетаньяху обсуждали проведение операции против Ирана до выборов

В США на 3 ноября назначены выборы в Конгресс. 27 октября в Израиле пройдут выборы в Кнессет. Начальник Генштаба ЦАХАЛ Эяль Замир в разговоре с американскими коллегами отметил, что возобновление войны и ответные ракетные удары Ирана могут привести к переносу голосования в Израиле.