N12: Трамп и Нетаньяху обсуждали проведение операции против Ирана до выборов
13.10.2026, 23:36
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсуждали проведение новой операции против Ирана до выборов в двух странах. Об этом сообщает израильский телеканал N12.
По данным источников канала среди высокопоставленных чиновников, представители США и Израиля провели несколько переговоров за последние две недели. Господин Нетаньяху объяснял необходимость совместных ударов попытками Тегерана возобновить ядерную программу.
Собеседники канала отметили, что господин Трамп пока не дал окончательного ответа. Большинство его советников выступают за продолжение экономического давления.
В США на 3 ноября назначены выборы в Конгресс. 27 октября в Израиле пройдут выборы в Кнессет. Начальник Генштаба ЦАХАЛ Эяль Замир в разговоре с американскими коллегами отметил, что возобновление войны и ответные ракетные удары Ирана могут привести к переносу голосования в Израиле.