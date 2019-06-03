Управлению материально-технического снабжения и комплектации ООО «Газпром трансгаз Уфа» исполнилось 25 лет

Торжественное мероприятие, посвященное 25-летию со дня образования Управления материально-технического снабжения и комплектации «Газпром трансгаз Уфа», состоялось 31 мая на базе в п. Карламан Кармаскалинского района Республики Башкортостан. Именно здесь четверть века назад зарождалась история УМТСиК. На праздник были приглашены те, кто в разные годы трудился в филиале, нынешние работники и ветераны.

С поздравлениями к собравшимся обратился генеральный директор Общества Шамиль Шарипов. Он пожелал коллективу дальнейших успехов, благополучия и отметил, что юбилей – это замечательный повод взглянуть на пройденный путь, поставить перед собой новые цели и задачи. Торжественная часть собрания продолжилась вручением заслуженных наград работникам управления. Почетные грамоты Министерства промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан были вручены Эльвире Мухаметьяновой, диспетчеру базы в п. Карламан, Руслану Саттарову, заведующему складом базы в п. Карламан, Наилю Шайбакову, заведующему складом Дюртюлинского участка, Рустаму Садыкову, электромонтеру базы в п. Карламан, Александру Васильеву, главному инженеру – заместителю начальника УМТСиК, Валерию Новицкому, инженеру 1 категории – руководителю Шаранского участка, Руслану Петунину, ведущему инженеру группы складского хозяйства и логистики, Ольге Гордеевой, оператору заправочных станций Сибайского участка, Наталье Толстошеевой, старшему приемосдатчику груза и багажа Стерлитамакского участка, Булату Зарипову, заместителю начальника по снабжению и комплектации УМТСиК.

Выражая всем работникам благодарность за добросовестный труд и большой вклад в успешное выполнение задач по надежному транспорту природного газа, выступил начальник Управления материально-технического снабжения и комплектации Павел Беглекчиев.

Добрые слова в адрес работников филиала прозвучали из уст председателя объединенной первичной профсоюзной организации «Газпром трансгаз Уфа профсоюз» Максима Свияжского. Он вручил почетные грамоты Республиканской организации Башкортостана Нефтегазстройпрофсоюза РФ ветеранам Общества, связавшим свой трудовой путь с УМТСиК. Кроме того, начальник филиала Павел Беглекчиев награжден почетной грамотой Президиума Российского совета профсоюза, а заведующий складом базы в п. Миловка Юлиза Мамлиева – Почетной грамотой Межрегиональной профсоюзной организации «Газпром профсоюз».

Украшением мероприятия стали концертные номера эстрадно-джазового оркестра Башкирской государственной филармонии под управлением заслуженного артиста Республики Башкортостан Олега Касимова, лауреатов корпоративного фестиваля самодеятельных творческих коллективов и исполнителей дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром» «Факел» – ансамбля народного танца «Далан», группы «Премьер», Эльвиры Хусаиновой, а также исполнителей и творческих коллективов филиала.