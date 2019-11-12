В «Газпром трансгаз Уфа» успешно прошли приемочные испытания модуля компримирования природного газа

7 ноября на площадке автомобильной газонаполнительной компрессорной станции Дюртюлинского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Уфа» по поручению Департамента ПАО «Газпром» (В.А. Михаленко) проведены комиссионные приемочные испытания модуля компримирования природного газа (КПГ), произведенного Уфимским компрессорным заводом. Испытания стали логичным завершением масштабной работы по локализации производства модулей КПГ на базе уфимского предприятия.

Главной отличительной особенностью модуля является применение в его составе оппозитной поршневой компрессорной установки, работа по созданию которой велась на протяжении последних трех лет.

В состав комиссии вошли представители Администрации ПАО «Газпром» и профильные специалисты дочерних обществ и организаций компании.

В ходе приемочных испытаний была проведена проверка работоспособности всех узлов и систем, заявленных технологических параметров, а также технологических и аварийных защит. Решением комиссии модуль КПГ УКЗ 3-6/600 признан успешно прошедшим приемочные испытания и рекомендован к серийному производству.

– На сегодняшний день завершился заключительный этап масштабной работы. Тесное взаимодействие «Газпром трансгаз Уфа» и «Уфимского компрессорного завода» помогло достаточно в короткий срок достичь высокого результата и реализовать те решения, которые были заложены в «дорожной карте», – отметил начальник Управления ПАО «Газпром» Юрий Хмелевской.