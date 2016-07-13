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26 июля, пятница
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15:41
Минтруд ожидает дальнейшего падения рождаемости
15:44
Соболь не стала отвечать на вопросы следователей
14:12
Лукашенко пообещал не разрывать отношения с Россией «ни за какие деньги»
13:04
Власти Великобритании оштрафовали RT на 200 тыс. фунтов
12:49
Экс-главе правительства Астраханской области вменяют злоупотребления на 212 млн рублей
16:00
Эрдоган пригрозил пересмотреть контракты по закупке американских Boeing и F-35
15:48
Замгубернатора Ростовской области перевели под домашний арест
15:30
Выручка «Яндекс.Маркета» выросла на 169%
15:20
Российские пловцы взяли два золота на чемпионате мира
15:15
Первая нитка «Турецкого потока» заработает 1 января 2020 года
15:11
Трамп выступил на фоне измененного герба США с двуглавым орлом и клюшками для гольфа
14:56
Google выросла во втором квартале благодаря бюджетным смартфонам и онлайн-рекламе
14:53
Россия упростила получение вида на жительство украинским гражданам
14:47
Кинотеатр «Пионер» пожаловался в КС из-за снятия с проката «Смерти Сталина»
14:24
Сбербанк персонализировал свои банкоматы
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(обновлено: 26.07.2019)
Финансы. Интервью
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«Ответственное поведение должны демонстрировать и профучастники, и инвесторы»
Анна Кузнецова, член правления — управляющий директор по фондовому рынку Московской биржи
3
«Не все приветствуют частных инвесторов»
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев о новых сделках, китайских товарищах и арабских принцах
35
«Надо ограничивать не компании, а государство»
Глава Сбербанка Герман Греф о комиссиях, конкурентах и слонах
«НПФ стали центром прибыли»
Сергей Беляков, президент Ассоциации негосударственных пенсионных фондов
2
«Текущий уровень вознаграждений НПФ неадекватен их затратам»
Дмитрий Скриванов, руководитель рабочей группы по законодательному обеспечению развития пенсионной системы Госдумы
6
«Клиент без смартфона — потенциально не наш клиент»
Главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский о цифровизации и «уберизации» банковского бизнеса
1
«Банк не должен подменять собой навигаторы по ресторанам»
Алексей Левченко, председатель правления банка «Ренессанс Кредит»
2
«Основная причина вовлечения людей в пирамиды — абсолютно иррациональная вера»
Андрей Кёниг, практикующий психолог, консультант по стратегическому развитию
1
«Главная задача — познакомить рынок с новым инструментом»
Блицинтервью
3
«Будем работать, где ЕБРР не может по политическим причинам»
Глава ЧБТР Дмитрий Панкин о планах поддержки проектов в РФ
3
«Решением сверху мировую валюту не сменить»
О причинах и следствиях «валютной лихорадки» в России экономист Михаил Портной рассказал Светлане Суховой
5
«Финансовая услуга всегда промежуточная: деньги не нужны ради денег»
Президент Сбербанка Герман Греф — о перспективах развития бизнеса банка
«Наша стратегия — это стратегия Робин Гуда»
Управляющий партнер A1 Андрей Елинсон о причинах реорганизации инвесткомпании
«Риски могут быть, но мы их компенсируем»
Глава временной администрации ПСБ Петр Фрадков о клиентах, конкурентах и гособоронзаказе
«Мы не собираемся переламывать ситуацию»
Блицинтервью
«Не вижу причин, чтобы курс просел»
Экс-председатель ЦБ РФ Сергей Дубинин — о перспективах рубля. Беседовала Светлана Сухова
«"Госфонды" скорее догоняющие»
Денис Сивачев, гендиректор НПФ «Сафмар»
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«Просто я не выгляжу уродом»
Каким был Рутгер Хауэр — один из самых успешных голландцев в Голливуде
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«Если я с кем-то и соревнуюсь, то только с собой»
Карьера и принципы Дженнифер Лопес
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Яркие штрихи к политическому портрету нового британского премьера Бориса Джонсона
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Как в России эксплуатируют и модернизируют грузовик
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Разбор статьи УК о госизмене: кого судили и как наказывали
50 лет высадке человека на Луне и мифам об этом
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Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
Культура
Спорт
Hi-tech
Авто
Стиль
Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия