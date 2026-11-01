MBA теряет ценность

«Последние годы интерес к МВА-программам в США был достаточно нишевым, потому что в основном наши студенты выбирают варианты или первого образования, а если речь про второе, то это все-таки магистратура. В чистом виде MBA, классических бизнес-школ, где надо иметь опыт работы и сдавать GMAT со средним возрастом обучающихся 28-30+, не так много было и раньше, а сейчас их еще меньше.