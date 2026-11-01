MBA теряет ценность
Почему снизился спрос на программы бизнес-образования
Число заявок на очные программы MBA в США сократилось на треть по сравнению с прошлым годом, пишет Bloomberg. Учиться предпринимательству в Америке среди россиян тоже больше немодно, рассказали собеседники “Ъ FM”.
Главной причиной падения спроса на курсы MBA в США аналитики называют ужесточение визовой политики при администрации Дональда Трампа. Количество зарубежных заявок на программы такого образования упало сразу на 40%, тогда как абитуриентов-американцев стало меньше на 6%. Россияне тоже меньше интересуются бизнес-школами США, зато все популярнее становятся отечественные программы, рассказал генеральный директор компании «Глобал Диалог» Вячеслав Лычагин:
«Последние годы интерес к МВА-программам в США был достаточно нишевым, потому что в основном наши студенты выбирают варианты или первого образования, а если речь про второе, то это все-таки магистратура. В чистом виде MBA, классических бизнес-школ, где надо иметь опыт работы и сдавать GMAT со средним возрастом обучающихся 28-30+, не так много было и раньше, а сейчас их еще меньше.
Безусловно, хуже стали давать визы американцы. Очень обидно, когда вы поступаете в какой-то топовый университет, приезжаете в августе в Астану или Варшаву на собеседование, и вам отказывают. Ваши планы рушатся, перезаписаться невозможно. Интерес к США из-за этого немножко утихает. Отказов реально очень много.
Спрос переключается на европейские страны, более предсказуемые, в частности, на французские и английские бизнес-школы. Великобритания — классика. Да, она дорогая, но тем не менее там очень классные программы дают. Также есть интерес и к Азии. Китай более популярный, но наших клиентов там не так много.
В целом в последние несколько лет с учетом ухода западных крупных компаний наши менеджеры больше все-таки ориентированы на программы внутри России при хороших университетах.
Там они получают или очное образование, или, не отрываясь от работы, вечернее или заочное. Если раньше очень многие хотели сделать международную карьеру, уезжали в западные бизнес-школы, обзаводились знакомствами, проходили стажировки, то сейчас таких историй куда меньше».
При этом снижение спроса затронуло даже самые престижные бизнес-школы США. Число заявок на программы MBA в некоторых вузах Лиги Плюща сократилось на треть. В результате учебные заведения набрали меньше студентов, чем планировали, и могут недосчитаться прибыли. Представители бизнес-школ отмечают, что молодые американцы стали сомневаться в окупаемости такого образования. В России топ-менеджеры тоже ищут более выгодные варианты, рассказал управляющий партнер компании The Edgers Роман Тышковский:
«Думаю, мы сейчас находимся в некой переломной точке отношения к MBA как образованию, в которое люди инвестируют деньги.
Сейчас гораздо чаще бизнесмены берут отдельные короткие программы по финансам, продукту, инновациям, набирают их в разных местах. Такой курс часто имеет гораздо более глубокий эффект, он комфортнее для человека и при этом стоит дешевле.
Что касается отношения работодателей к соискателям с MBA, сейчас до конца непонятно, какое знание первые благодаря этому покупают. Потому что знание, которое было получено на MBA, может так же быстро устаревать, как и то, что получено на рабочем месте. Сама ценность таких бизнес-программ, с одной стороны, упала, а с другой, если мы предположим, что в ближайшие годы количество позиций, особенно управленческих, будет снижаться, то это плюс один балл в копилку кандидата. А когда конкуренция растет, то любой балл может стать решающим».
Как убедился “Ъ FM”, обучение в Гарвардской школе бизнеса обойдется почти в $85 тыс. в год, примерно такие же расценки и в Лондонской школе бизнеса. В России самую дорогую программу MBA предлагает Московская школа управления «Сколково», за $60 тыс. в год.