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Коммерсантъ FM
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«Для эффективной работы рынка много операторов ИС не нужно»

Екатерина Фроловичева, гендиректор «Атомайз»

О развитии рынка ЦФА и сдерживающих его факторах “Ъ” рассказала гендиректор «Атомайз» Екатерина Фроловичева.

Екатерина Фроловичева

Екатерина Фроловичева

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Екатерина Фроловичева

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

— Сколько выпусков ЦФА находится у вас в процессе подготовки? Можете ли раскрыть долю финансовых и нефинансовых эмитентов в предстоящих выпусках?

— На данный момент у нас более 20 выпусков в высокой степени проработки. Большая часть эмитентов — представители нефинансового сектора.

— В 2022 году вы сделали несколько выпусков ЦФА на драгметаллы. Почему в этом году не было ни одного такого размещения?

— Первый в России выпуск этого типа, привязанный к рыночной стоимости палладия, состоялся в июле 2022 года. В октябре «Атомайз» (компанию контролирует холдинг «Интеррос» основного акционера ГМК «Норильский никель» Владимира Потанина.— “Ъ”) выпустил «Цифровую корзину драгметаллов», включая первые ЦФА на золото и серебро, а также пять металлов платиновой группы. В ноябре мы реализовали полный жизненный цикл сделок с цифровыми металлами, включающий выпуск, продажу инвестору—юридическому лицу, перепродажу на вторичном рынке инвесторам-физлицам и погашение.

По данным проведенного «Атомайз» опроса по целевой выборке респондентов, 24% инвесторов готовы вложиться в ЦФА на базе драгметаллов, 37% интересуются «корзинами» и 37% хотели бы инвестировать в гибридные цифровые права (ГЦП), которые дают выбор — получить деньги либо металл. В ближайшее время на платформе пройдет новый выпуск на корзину активов, включая не только драгоценные, но и привлекательные по доходности цветные металлы. До конца года планируется открыть возможность инвесторам выходить из ГЦП в физические металлы.

— На какую сумму были размещены ЦФА на акции «Норникеля»? Сколько инвесторов их приобрело? Собираетесь ли обеспечить их вторичное обращение?

— Точные цифры не раскрываем. Корпоративная программа «Норникеля» «Цифровой инвестор» является массовой. Согласно ее условиям, возможность продажи майнтокенов появится у сотрудников через год. Совершение сделок возможно как между сотрудниками «Норникеля», так и с другими пользователями платформы «Атомайз».

На текущий момент на ней открыто более 50 тыс. кошельков инвесторов-физлиц. В перспективе число будет расти, в том числе за счет других выпусков ЦФА и интеграций с партнерами. Объем вторичного рынка будет определяться рыночными механизмами, то есть соотношением спроса и предложения,— вся необходимая инфраструктура есть.

— Какие у вас ожидания по развитию рынка? Как много операторов будут работать через год? Какие новые базовые активы появятся? Сократится ли доля денежных требований, не привязанных к каким-либо активам, в составе выпускаемых ЦФА?

— Для эффективной работы рынка много операторов ИС не нужно, более актуален вопрос интероперабельности, или кроссплатформенной торговли ЦФА. Мы ориентированы, в первую очередь, на развитие новых финансовых продуктов на базе устойчивых активов, хороших долгов и недвижимости. Но значимый рост объемов проще всего реализовать за счет инструментов на базе денежного требования без привязки к активам — такие инструменты близки по профилю крупным корпоративными клиентам и финансовым институтам.

— Какие факторы сдерживают развитие рынка?

— Необходимо дать операторам информсистем возможность надежной удаленной идентификации, чтобы выровнять условия развития финтех-игроков и банков. Кроме того, необходимы либерализация и единство подходов с фондовым рынком в части требований к квалификации инвесторов.

У эмитентов есть запрос на то, чтобы учитывать ЦФА в составе общей налоговой базы. Важно иметь возможность засчитывать доход и убытки, которые возникают, например, в «цифре», против доходов и убытков других финансовых инструментов. Когда этот процесс будет понятен и отлажен, это добавит рынку ликвидности.

Сейчас между платформами нет интероперабельности. Высока вероятность того, что каждый оператор ИС будет строить свою закрытую экосистему, с тем чтобы была невозможна легкая миграция инвесторов и эмитентов. Этот вопрос может быть решен через регулирующее воздействие и внедрение Open Finance- и Open API-подходов.

При масштабировании рынка ЦФА узкое горлышко — это IT-разработка. Чтобы не упереться в него, актуально уже сегодня стимулировать и поддерживать независимых разработчиков смарт-контрактов, решений в сфере распределенных реестров, фронт- и бэк-сервисов, партнерских IT-продуктов.

Интервью взял Дмитрий Ладыгин

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