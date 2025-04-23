«Каждый новый продукт становится драйвером для привлечения клиентов»

В закрытии внешних рынков для российских управляющих компаний обнаружились положительные стороны. Возращение активов крупных частных инвесторов из-за рубежа, развитие новых направлений коллективного инвестирования способствовали стремительному росту рынка. О сложностях с разблокировкой замороженных активов, развитии индустрии доверительного управления, стимулировании сотрудников рассказала в интервью “Ъ” генеральный директор УК «Альфа-Капитал» Ирина Кривошеева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор УК «Альфа-Капитал» Ирина Кривошеева

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Генеральный директор УК «Альфа-Капитал» Ирина Кривошеева

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

— Данные «Эксперт РА» свидетельствуют о росте активов за 2024 год под управлением «Альфа-Капитала» более чем на треть, до 1,6 трлн руб. Наибольший вклад в этот рост внесли розничные ПИФы и индивидуальное доверительное управление (ИДУ) для физлиц, на которые вы традиционно делали большой упор. В чем были особенности работы с этими категориями инвесторов в минувшем году, в последние три года?

— Минувший год был очень неплохим, мы не только смогли преодолеть отметку 1,6 трлн руб. активов под управлением, но и добились рекордного чистого привлечения 384 млрд руб. По сравнению с показателями пятилетней давности масштабы бизнеса выросли в четыре раза. Конечно, одна из задач всех последних лет заключалась в адаптации продуктового предложения к изменившимся реалиям. Мы сфокусировались на российских активах, искали идеи на внутреннем фондовом рынке и в альтернативных инвестициях. Из более чем 70 актуальных инвестиционных решений, предлагаемых клиентам, более 20 — были запущены в прошлом году.

— Какие это решения?

— Стратегии доверительного управления и ПИФы разного типа. Например, в линейке биржевых фондов появились антиинфляционный ПИФ, фонды для вложений в бумаги ИТ-лидеров и облигации с переменным купоном. Запустили биржевой фонд акций с выплатой дохода, привязанного к дивидендной доходности индекса Московской биржи: многие клиенты хотят видеть результаты инвестиций регулярно на своих банковских счетах.

В линейке открытых ПИФов появились IPO-фонд «Альфа-Капитал Новые имена», фонды высокодоходных облигаций и валютных долговых инструментов с выплатой дохода. Сегодня набирают популярность интервальные ПИФы для квалифицированных инвесторов благодаря гибким требованиям к составу и структуре активов. Также клиентам доступны новые закрытые фонды для участия в pre-IPO-сделках и розничные фонды на складскую недвижимость, промышленные парки и внутренний туризм.

Мы видим возможности для продуктовой диверсификации. По данным Московской биржи, на российском рынке акций более 200 эмитентов, на рынке облигаций — свыше 400 эмитентов, за год размещены выпуски на 8,4 трлн руб. Рынок становится богаче на инструменты, а значит, необходимы профессиональная экспертиза, анализ рисков, факторные стратегии — то, чем занимаются управляющие активами.

— Какие направления розничных фондов будут в приоритете в ближайшие один-два года?

— В прошлом году драйвером роста индустрии были фонды денежного рынка: сейчас их суммарные активы вплотную приблизились к 1,2 трлн руб., а число пайщиков — к 3 млн человек. Но мы убеждены, что фаворитами текущего «сезона», скорее, станут более традиционные категории. Это фонды акций, учитывая потенциал роста индексов, который наши эксперты оценивают в 50–70% на фоне стабилизации геополитической ситуации. И конечно, фонды с портфелями длинных облигаций. Судя по макростатистике и последним комментариям ЦБ, инфляция становится более подконтрольной, ситуация стабилизируется. Депозитные ставки снижаются, длинные облигации начинают показывать хорошие результаты.

— Фиксируете ли вы перетоки из фондов денежного рынка в акции и облигации?

— В первом квартале сильные оттоки из инструментов денежного рынка были характерны для всей отрасли. Часть средств действительно инвестируется в акции, длинные ОФЗ. Другая часть направляется на депозиты: люди пытаются зафиксировать ставки на полтора-два года. Кроме того, по нашим опросам, клиенты при выводе средств из фонда денежного рынка инвестируют в закрытые фонды недвижимости.

— После изоляции российского фондового рынка в 2022 году его участники отмечали активное возвращение капитала в страну. Откуда сейчас идет поток клиентов в ИДУ? Нет ли оттока средств в дружественные юрисдикции?

— По сравнению с предыдущим периодом увеличилась доля изначально российских активов. Владельцы капитала получают и высокие проценты по депозитам, и дивиденды, и доходы от инструментов фондового рынка — вся эта ликвидность остается на внутреннем рынке, в том числе инвестируется. Вывода активов за рубеж, как и перетоков капитала из внешних юрисдикций от состоятельных клиентов, практически нет.

— Когда был пройден пик перемещения капитала из недружественных стран?

— После волны блокировок в 2022–2023 годах наблюдался тренд на закрытие иностранных счетов, особенно теми, у кого не было «запасного» ВНЖ. Из-за санкционного давления средства выводились в Россию и частично в дружественные юрисдикции, такие как ОАЭ. Еще оставалось довольно много банков вне санкционных списков, достаточно активно проходили платежи в дирхамах, юанях. Сейчас же все с большой опаской относятся к рискам, связанным с переводами. Клиенты в основном структурируют активы на локальном рынке, где, помимо всего прочего, сложилась прекрасная ситуация — привлекательные ставки и огромный потенциал роста рынка.

— Как изменились подходы к структурированию активов, учитывая, что возможности внутреннего рынка ограниченны?

— В прошлом состоятельные инвесторы часто использовали западные трастовые структуры — им на смену пришли личные фонды в России. Мы выделили эту работу в отдельное направление, привлекли специалистов из налогового консалтинга. Сейчас у нас около 15 млрд руб. в личных фондах клиентов, около десяти фондов находятся на стадии формирования и наполнения. По-прежнему высоким спросом пользуются и закрытые фонды как инструмент структурирования крупных капиталов и бизнесов.

— Какое количество клиентов в ИДУ обслуживает «Альфа-Капитал»?

— На конец 2024 года — более 477 тыс. клиентов. Это составляет около 63% всей клиентской базы ИДУ на российском рынке. Доля по активам составляет свыше 40%.

— Сколько активов приходится на долю самых состоятельных инвесторов?

— В этом плане у нас низкая концентрация: нет клиентов, которые бы занимали более 1% в активах под управлением. Устойчивость управляющих компаний связана в том числе с защитой от дисбалансов в клиентской базе. Поэтому диверсификация бизнеса — одна из метрик для мониторинга со стороны риск-менеджмента.

— По каким направлениям сегодня идет конкуренция за состоятельных клиентов?

— Наше внутреннее исследование показало, что 73% таких клиентов рассматривают услуги компании как комплексный сервис по управлению благосостоянием. Нас оценивают как с точки зрения продуктов, так и профессионализма консультантов, дополнительных опций, партнерских программ. То есть фактором конкуренции является именно комплексное предложение.

Другой важнейший фактор — уровень цифровых технологий. Мобильным приложением «Альфа-Капитала» пользуются более 75% состоятельных инвесторов, и они очень нетолерантны к ошибкам, требовательны к скорости операций, технологичности.

— По данным «Эксперт РА», в прошлом году активы ЗПИФов «Альфа-Капитала» сократились более чем на 8%, до 184 млрд руб. С чем это связано?

— Это результат переоценки имущества фондов, в которые были трансформированы ПИФы с заблокированными активами. До 2022 года у нас в портфелях была большая доля иностранных эмитентов, мы верили в международную диверсификацию, инвестировали в глобальный IT-сектор. Дисконтирование стоимости активов по ЗПИФ-А, в соответствии с утвержденной методологией, в нашем случае превысило 50 млрд руб.

В то же время сильную динамику по активам показали массовые ЗПИФы: если рынок вырос на 45%, то наши закрытые фонды недвижимости — на 85% с лишним. Главными направлениями инвестиций были точечные вложения на рынке современных складов, промышленных парков, туристической инфраструктуры.

— Рассматриваете ли вы участие в масштабных девелоперских проектах?

— Нам кажется, что точечные инвестиции обеспечивают и больший инвестиционный потенциал, и большую гибкость. Условно говоря, мы собираем фонд на несколько миллиардов рублей, быстрее проводим первые сделки, и клиенты начинают видеть результаты быстрее, чем в фонде объемом в десятки миллиардов рублей. При этом суммарно в наши ЗПИФы недвижимости за год привлечено более 20 млрд руб.

— Планируется ли запуск розничных ЗПИФов в других сегментах рынка недвижимости?

— Наверное, лучшее время для экспериментов, более долгосрочных вложений, настанет после снижения рыночных ставок хотя бы до 10–15% годовых. Например, мы очень осторожно подходим к жилой недвижимости, потому что нам кажется, что прирост ее стоимости не может пока опережать доходности тех же депозитов или инструментов денежного рынка. Продолжим наращивать инвестиции в промышленные и технопарки, также смотрим на динамичное развитие объектов в сфере внутреннего туризма.

— Насколько динамично развиваются открытые и биржевые фонды компании?

— Буквально на днях мы преодолели отметку 400 млрд руб. по СЧА таких фондов и считаем очень высоким потенциал дальнейшего роста. Объем всех розничных фондов российских УК без учета ЗПИФов соответствует лишь 0,87% ВВП, в то время как в мире этот показатель в среднем составляет 71%. Нам видится вполне реалистичным прогноз по росту рынка на 500–700 млрд руб. в год с увеличением числа пайщиков на 7–8 млн человек. И именно розничные фонды должны стать инструментом первого выбора для тех, кто только начинает инвестировать.

— Какие GR-инициативы могут быть полезными для развития фондов?

— Практически во всех странах розничные инвестиции развиваются за счет формирования комфортной среды, определенных мер господдержки. Мы считаем, что этот опыт целесообразно использовать и в России.

В настоящее время идет работа над консультационным докладом по развитию розничных ПИФов. Нам кажется целесообразным обратить внимание на два блока. Первый касается стимулирования предложения, например, путем создания новых категорий фондов. Это могут быть фонды на ЦФА, для участия в IPO, фидерные ПИФы, фонды с кредитным плечом, индексные ПИФы не с такими жесткими ограничениями, как сейчас, фонды товарных рынков. Второй блок регуляторных новаций может быть связан со стимулированием спроса. Скажем, одной из мер могло бы стать сокращение пятилетнего срока для получения налогового вычета при покупке паев открытых фондов на ИИС. Важно для клиентов также решить проблему с каскадированием налогов в биржевых ПИФы, возникающую из-за того, что мы не можем считать брокеров налоговыми агентами.

— Вы говорите о розничных фондах с кредитным плечом, но любое плечо повышает риски инвестиций. Насколько это оправданно в случае розничных ПИФов?

— Очень важно, чтобы у частных инвесторов было четкое понимание рисков. При этом в данный момент наблюдается перекос: есть гораздо больше возможностей инвестировать с плечом самостоятельно, чем с помощью профессионального управляющего в фондах. Все-таки управляющий будет лучше мониторить риски, может использовать ПФИ для хеджирования. И как показывает международная практика, даже в этом случае фонды действуют довольно консервативно: размер плеча обычно не превышает 1–1,5.

— В каких инициативах ЦБ готов идти навстречу пожеланиям рынка?

— Мне кажется, что уровень лояльности к индустрии управления активами очень высокий, возможно, и на фоне задачи по удвоению капитализации фондового рынка к 2030 году. Как мы слышим от коллег из регулирующих органов, в ближайшее время будет уделяться внимание к открытым и биржевым фондам. Мы убеждены, что каждый новый, регуляторно разрешенный продукт, становится ярким драйвером для привлечения клиентов.

Активная работа идет на уровне НАУФОР. В публичном пространстве представители Банка России выражали поддержку идее разработки нормативной базы для фондов с ЦФА, расширения возможностей индексных ПИФов. Регулятор позитивно реагирует на предлагаемые новации, но, безусловно, с учетом более комплексного взгляда на рынок, фокуса на защите прав инвесторов.

— Над какими розничными продуктами компания работает сейчас?

— Нам кажется перспективной тема пассивных инвестиций через индексные фонды, в первую очередь на акции. Это будет не повторение уже известных ПИФов, а экспозиция на другие индексы. Рассчитываем в этом году запустить два-три таких фонда.

Также обсуждаем создание новых фондов товарных рынков: недавно мы вывели на биржу первый БПИФ с инвестициями в платину и палладий, с интересом смотрим и на другие товарные группы. В целом расширение инвестиционных предложений за счет более узконаправленных историй видится нам логичным и актуальным. И конечно, активно участвуем в проработке законодательных инициатив, которые позволили бы создавать принципиально новые виды фондов, считаем, что это даст правильный импульс развитию индустрии коллективных инвестиций.

— С чем связано расширение корпоративного бизнеса в «Альфа-Капитале»? Почему компания решила выйти в этот сегмент? Кого вы видите в качестве потенциальных клиентов?

— Почти все ведущие мировые УК опираются на два направления: работу с физлицами и корпоративными клиентами. Например, у BlackRock соотношение активов частных и корпоративных инвесторов составляет 40/60 — большая часть бизнеса приходится на юрлиц, в числе которых пенсионные фонды, страховые компании и даже центробанки. Мы уверены, что «Альфа-Капитал» с точки зрения технологий, имеющихся компетенций и ресурсов тоже может претендовать на значительную долю рынка в корпоративном сегменте.

— При росте бизнеса компании в среднем на 30% в год корпоративное направление развивалось медленнее. С чем это было связано?

— Мы только в 2024 году выделили В2В в отдельное направление, сформировали команду продавцов, стали дорабатывать процедуры комплаенса и мобильное приложение. К тому же статистика может не полностью отражать картину из-за того, что иногда происходит перераспределение активов между счетами бенефициаров бизнеса и их компаний.

Сейчас у нас под управлением более 200 млрд руб. активов юрлиц и более 300 клиентов. На долю каждого приходится не более 1–3% от совокупных активов сегмента.

— Ведете ли вы переговоры с какими-то крупными корпоративными клиентами?

— Мы делаем ставку на системную работу по привлечению клиентов. Как показывает практика в сегменте ЗПИФов, если даже с каким-то клиентом закрывается крупная сделка — от 20 млрд руб.,— то это разовое событие, за которым стоит зачастую не меньше двух лет большого труда. Поэтому мы стремимся к диверсификации и ориентируемся на более широкую аудиторию — компании со средним чеком 500 млн руб.

— В начале года вы заявили о планах развивать направление по работе с НПФ, где ваша активность долгие годы была минимальна. Почему?

— После упорядочивания регулирования рынка НПФ управляющим компаниям становится интересно работать в такими институциональными клиентами. Например, в Германии до 34% активов пенсионных фондов занимают инструменты коллективного инвестирования. Предложения российским НПФ инвестировать в ПИФы нам кажутся вполне разумными.

— Со сколькими НПФ ведутся переговоры, на какой они стадии?

— Переговоры находятся в активной фазе, в том числе с крупными игроками, мы целенаправленно выходим в этот сегмент и общаемся практически со всем рынком.

— Для работы с большим количеством направлений и клиентов необходим и большой штат сотрудников. Насколько выросла команда компании за минувший год?

— В 2022–2023 годах мы фактически приостанавливали прием, а в прошлом году позволили себе опережающий наем. Численность персонала выросла на 38%, до 800 человек, из которых 25% приходится на IT-специалистов. Особенно увеличился штат продающих подразделений, на 65%, на фоне роста базы состоятельных клиентов.

Кроме того, мы поняли, что должны быть ближе к клиентам в регионах, и активно вкладывали в это направление. Сейчас компактные команды работают в 25 региональных офисах. В связи с расширением линейки инвестиционных продуктов было усилено направление по анализу рынков и управлению активами, созданы подразделения по работе с высокодоходными инструментами, pre-IPO-инвестициями, расширена экспертиза на рынке акций. В этом году мы не планируем ощутимого найма, задача — обеспечить адаптацию и повышение эффективности существующей команды.

— Высока ли текучка кадров?

— У нас она невысокая во многом благодаря корпоративной культуре. Для сотрудников действует более 50 программ, включая спортивные, по развитию компетенций, есть коучи, внутрикорпоративный психолог. Проходят стратегические и мотивационные сессии, другие мероприятия в Москве и регионах.

— Как работают мотивационные программы?

— Мне кажется важнее то, как выстроен процесс. Ежегодно проводим мониторинг, сопоставляя мотивационные программы с рыночными практиками. Участвуем в обзорах аудиторских компаний, выделяем средний уровень зарплат для различных категорий сотрудников. Эту информацию представляет HR-директор на компенсационном комитете при совете директоров, а дальше разрабатываются рекомендации по формуле мотивации. Формула устанавливается ежегодно, привязывается к KPI (ключевые показатели эффективности) и бюджетным показателям. По итогам года совет директоров рассматривает фактическое выполнение и распределение бонусного фонда. Доля топ-менеджмента год от года сокращается в пользу остальных сотрудников.

— Одним из главных вызовов последних лет стала заморозка активов российских инвесторов на счетах НРД в Euroclear и Сlearstream. Насколько сильно это ударило по вашему бизнесу?

— Наиболее острая фаза пришлась на начало 2022 года, когда буквально за несколько дней было заморожено 46% активов клиентов более чем на 400 млрд руб. Сейчас заблокированная доля составляет 16% от активов, ситуация улучшается благодаря принятым государством мерам. Например, указ №665 позволил российским инвесторам получать купоны и дивиденды по заблокированным бумагам — только нашим клиентам поступили выплаты на 54,7 млрд руб.

Что касается указа №844 по обмену активами, то здесь пока более скромные результаты. Как известно, в целом по рынку было выставлено заявок для обмена на 35 млрд руб., но спрос со стороны нерезидентов, видимо, был ниже, и процесс затронул только заявки на 10 млрд руб. В рамках обмена нам удалось реализовать 30–40% предложенных бумаг, выручив более 500 млн руб. Выплаты по ЗПИФам типа А составили 17% от СЧА, но в некоторых фондах доходили до 60%.

— Какие шаги предпринимает сама компания для разблокирования активов?

— Мы обращались к регулятору в Люксембурге за лицензией для снятия блокировки в Clearstream, но ситуация не изменилась. Как и почти все участники рынка, мы получили отказы. По разным экспертным оценкам, удовлетворено около 1% заявок — преимущественно от иностранных граждан и людей с ВНЖ. Ситуацию ухудшило то, что в июле 2024 года были введены санкции в отношении НРД (Национальный расчетный депозитарий, входит в группу Московской биржи.— “Ъ”). Мы направили заявление на разблокировку активов в Euroclear в главное казначейство Бельгии, оспариваем принятые решения, эта процедура не завершена. Также в Арбитражном суде Москвы рассматриваются два наших иска к Euroclear на сумму более 330 млрд руб.

— Какие сложности возникают в рамках судебных разбирательств в России?

— Много сложностей технического характера, потому что необходимо проводить детализацию активов и разбивку по клиентам, учитывать все купоны и дивиденды, в том числе выплаченные по указам №844 и №665. Регуляторам и суду требуется четко выверенная информация.

— Не возникнут ли сложности с исполнением решения российского суда в отношении Euroclear?

— С учетом того, что собственных активов Euroclear в России нет, с исполнением действительно могут быть проблемы. Но, как нам кажется, в интересах клиентов наша задача качественно отрабатывать все юридические процедуры. Тем более что в этом году надеемся на возможность геополитического потепления.

— Не пытались ли вы самостоятельно найти покупателя на заблокированные активы?

— Здесь есть сложности, поскольку инфраструктура под санкциями, прежде всего это касается НРД. Мы были бы готовы выйти с предложением к иностранным инвесторам при условии технической реализации таких сделок прежде всего на уровне Euroclear. Без положительного решения этого депозитария такие операции не провести.

— На фоне постоянно расширяющихся санкций стремительно растет число управляющих компаний, которые оказывают услуги по созданию закрытых фондов. Стоит ждать нового витка консолидации, после того как потребность в собственных УК отпадут, например, на фоне снижения геополитических рисков?

— Рынок очень динамичный, конкуренция высокая, в то же время многие УК заточены под конкретных бенефициаров. Для формирования одного-двух закрытых фондов набираются команды, выполняются требования регулятора. Рано или поздно собственники поймут, что все это слишком затратно и проще договориться с действующей управляющей компанией. Поэтому да, в среднесрочной перспективе продолжится консолидация отрасли.

— Вы ведете переговоры с собственниками других УК?

— Скажем так, активно общаемся. У нас появился сотрудник, который специализируется на M&A-сделках, для нас это новое стратегическое направление. Ведем переговоры о передаче под наше управление двух интервальных ПИФов для квалифицированных инвесторов. То есть в данном конкретном случае речь не идет о покупке УК, а именно передаче фондов под наше управление.

В этом году мы впервые на рынке вышли с предложением внешнего использования платформы управляющей компании. То есть мы готовы на собственной базе формировать фонды для сторонних заказчиков. У нас есть развитая инфраструктура, команда IT-специалистов, прямой выход на биржу. Зачем для этого учреждать новое юрлицо, получать лицензию? Мы можем реализовать точечные идеи по созданию биржевых, открытых, закрытых фондов.

— Каким будет размер вашей комиссии?

— Комиссия будет ниже расходов на создание собственной УК — 0,5–1% в зависимости от категории и активов фондов. При этом, безусловно, ответственность перед клиентами за работу инфраструктуры будет нести именно «Альфа-Капитал».

— Фонды какого объема имеет смысл создавать на вашей платформе?

— От 300–500 млн руб. Концепцию внешнего управления такими фондами мы сформировали внутри компании и будем стремиться к обсуждению на уровне регулятора.

— В 2021 году обсуждалась идея единой лицензии для УК и страховых компаний на создание фондов в рамках долевого страхования жизни (ДСЖ). В итоге это право получили только страховщики. Готовы ли вы с ними сотрудничать?

— Сильная сторона ДСЖ заключается в партнерстве страховых и управляющих компаний. Кстати, со стороны первых мы не видим шквала заявок на получение соответствующей лицензии — по этому пути идут, скорее, участники рынка, у которых в группе не было собственной УК. Все-таки в нашей индустрии отлажены механизмы управления фондами, контроля над рисками, операционного учета, трейдинга и т. д. Мы с уважением относимся к экспертизе страховых компаний, поэтому будем предлагать коллегам не только инвестировать в наши существующие ПИФы, но и, возможно, формировать собственные инвестиционные идеи для фондов на платформе «Альфа-Капитала».

— Ведете ли уже переговоры со страховыми компаниями?

— Да, с несколькими участниками рынка. Как с компаниями имущественного страхования, так и со страховщиками жизни, которым мы предлагаем продуктовые решения по ОПИФам, а также готовы создавать фонды под индивидуальные запросы.

— Какой кризис на рынке за последние 20 лет для вас лично был самым сложным?

— Самый трудный период пришелся на весну 2022 года, когда не только мы, но и весь рынок столкнулся с беспрецедентными действиями западных стран, приведшими к блокировке средств частных и институциональных инвесторов. В итоге нам пришлось глобально переосмыслить подход к диверсификации, учитывать не только валютные, рыночные, страновые, но и инфраструктурные риски. Пришлось переформатировать всю продуктовую линейку, реорганизовать бизнес в условиях сокращения доходов. Беспокойство вызывала высокая экономическая неопределенность. Напомню, что тогда многие ожидали глубокого спада российской экономики, которого, к счастью, не произошло. В итоге мы успешно переориентировались — сейчас наши показатели лучше, чем в докризисном 2021 году. И это касается не только объемов активов под управлением, но и выручки.

— Стоит ли ожидать роста российских инвестиций в иностранные инструменты при улучшении геополитической ситуации?

— Как обычно, многое будет зависеть от потенциала доходности. В случае геополитической разрядки большинство экспертов, в том числе наши портфельные управляющие, прогнозируют бурный рост российских акций, поэтому инвесторам будет интересно вкладываться в локальные инструменты. Нужно учитывать также детали процесса реинтеграции в международную инфраструктуру, как заработают платежные системы и т. д.

— Изменится ли ваш подход к международным рынкам в случае появления доступа с учетом опыта 2022 года?

— Наша стратегия предполагает адаптацию к меняющимся условиям: в любой момент мы стараемся предлагать клиентам самые актуальные инвестиционные идеи. Возможно, настанет время, когда иностранные рынки снова откроются и на них появятся интересные активы. В любом случае мы обязаны будем учитывать потенциальные риски, включая инфраструктурные, которые раньше всеми сильно недооценивались.

— Одним из последствий кризиса 2022 года стало резкое увеличение роли частных инвесторов на фондовом рынке. Чем чреват такой дисбаланс?

— Конечно, такой дисбаланс не лучшим образом влияет на некоторые характеристики рынка. Частные инвесторы нередко принимают решения под влиянием эмоций и краткосрочных трендов, а не фундаментального анализа, что делает рынок намного более волатильным. Кроме того, снижается качество корпоративного управления. Именно профучастники задают тон в контексте прозрачности эмитентов, соблюдения дивидендных политик, защиты прав миноритариев, более справедливой оценки компаний в ходе IPO. Присутствие институционалов улучшает качество рыночных практик и в результате повышает доверие к рынку.

Интервью взял Виталий Гайдаев