Первые российские моряки с танкера Unity вернулись на родину

«РИА Новости» пишут, что одного из моряков родственники встретили в Минеральных Водах, еще четыре члена экипажа должны приземлиться в Сочи и двое — в Москве. Из Индии в Россию моряки возвращались с тремя пересадками, время ожидания между ними достигало пяти-шести часов.