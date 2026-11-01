Первые российские моряки с танкера Unity вернулись на родину
Первые члены экипажа российского танкера Unity возвращаются на родину. Об этом сообщили ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на родственников членов экипажа.
«Сына мы ночью встретили... Рады возвращению наших родных и ждем, и переживаем за репатриацию остальных членов экипажа. Вроде бы, их так же по несколько человек будут репатриировать»,— сказала собеседница ТАСС.
«РИА Новости» пишут, что одного из моряков родственники встретили в Минеральных Водах, еще четыре члена экипажа должны приземлиться в Сочи и двое — в Москве. Из Индии в Россию моряки возвращались с тремя пересадками, время ожидания между ними достигало пяти-шести часов.
Танкер Unity с российской нефтью, шедший под флагом Камеруна, прибыл в индийский порт Парадип 9 мая. После завершения грузовых операций местный суд арестовал судно из-за финансовых претензий к судовладельцу: компания Tresta International FZE поставила судну топливо, за которое якобы получила только часть денег. За поставки с учетом всех процентов и расходов компания потребовала $423,8 тыс. Вскоре компания отозвала иск, а суд снял ордер на арест.
На борту находились 23 человека, в их числе также один гражданин Казахстана и два гражданина Египта. В начале октября суд в Индии дал три недели на репатриацию экипажа.