Politico: Еврокомиссия поддержала Дональда Туска в судебном кризисе

«Конституционный трибунал Польши должен иметь возможность функционировать в соответствии с польской конституцией и с прецедентным правом Суда Европейского союза»,— заявил в интервью изданию еврокомиссар по вопросам демократии, юстиции и верховенства права Майкл Макграт. По его словам, «это важно для каждого гражданина Польши и именно власти Польши обязаны обеспечить это». Еврокомиссар также подчеркнул, ссылаясь на мнение Венецианской комиссии, что «назначение новых судей находится в рамках законных полномочий Сейма».