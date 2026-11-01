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Выпуск газеты №203«Ъ» Газета
МирБорьба за власть

Politico: Еврокомиссия поддержала Дональда Туска в судебном кризисе

Парламент Польши должен иметь право назначать новых судей, заявили в Еврокомиссии по поводу разворачивающегося в Варшаве судебного кризиса. Тем самым, замечает Politico, Еврокомиссия выразила поддержку премьер-министру страны Дональду Туску, признав легитимность действий его правительства.
Дональд Туск

Дональд Туск

Stephanie Lecocq / Reuters

«Конституционный трибунал Польши должен иметь возможность функционировать в соответствии с польской конституцией и с прецедентным правом Суда Европейского союза»,— заявил в интервью изданию еврокомиссар по вопросам демократии, юстиции и верховенства права Майкл Макграт. По его словам, «это важно для каждого гражданина Польши и именно власти Польши обязаны обеспечить это». Еврокомиссар также подчеркнул, ссылаясь на мнение Венецианской комиссии, что «назначение новых судей находится в рамках законных полномочий Сейма».

Судебный кризис и попытка госпереворота: что происходит в Польше. Главное

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Кризис вокруг Конституционного трибунала Польши, тянущийся с 2015 года, обострился в октябре после избрания Сеймом новых судей и отказа президента Кароля Навроцкого принять у них присягу. 30 октября стало известно о приостановке полномочий главы трибунала и его заместителя, а также о ходатайствах о лишении их судейской неприкосновенности. Председатель трибунала и оппозиция назвали происходящее «попыткой госпереворота». Вечером 30 октября у здания КТ собрались тысячи протестующих вместе с лидерами оппозиции. 31 октября Дональд Туск обратился к народу Польши в связи с этими событиями.
Что пишут о конфликте зарубежные СМИ — в обзоре «Ъ» «Праздник почившей демократии».

Штурм трибунала в Варшаве

Полиция и демонстранты у здания Конституционного трибунала в Варшаве
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Полиция и демонстранты у здания Конституционного трибунала в Варшаве

Kai Taller / Sipa / ТАСС

По заявлениям полиции, между демонстрантами и правоохранителями произошли столкновения, в полицейских кидали «различные предметы»
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По заявлениям полиции, между демонстрантами и правоохранителями произошли столкновения, в полицейских кидали «различные предметы»

Agencja Wyborcza.pl / Reuters

Лидер партии «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский на акции протеста
3/133/13

Лидер партии «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский на акции протеста

Michal Borowczyk / Agencja Wyborcza.pl / Reuters

Полицейский кордон
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Полицейский кордон

Agencja Wyborcza.pl / Reuters

Отстраненный от должности председатель Конституционного трибунала Богдан Свечковский (в центре) в толпе демонстрантов
5/135/13

Отстраненный от должности председатель Конституционного трибунала Богдан Свечковский (в центре) в толпе демонстрантов

Michal Borowczyk / Agencja Wyborcza.pl / Reuters

Участники акции протеста у здания Конституционного трибунала
6/136/13

Участники акции протеста у здания Конституционного трибунала

Michal Borowczyk / Agencja Wyborcza.pl / Reuters

Полицейские перекрывают дорогу к зданию Конституционного трибунала
7/137/13

Полицейские перекрывают дорогу к зданию Конституционного трибунала

Michal Borowczyk / Agencja Wyborcza.pl / Reuters

Демонстрантка с фотографией премьер-министра Польши Дональда Туска в военной форме — намек на генерала Ярузельского, последнего руководителя коммунистической Польши
8/138/13

Демонстрантка с фотографией премьер-министра Польши Дональда Туска в военной форме — намек на генерала Ярузельского, последнего руководителя коммунистической Польши

Piotr Lapinski / NurPhoto / Getty Images

Протестующие всеми силами пытались донести свою позицию
9/139/13

Протестующие всеми силами пытались донести свою позицию

Piotr Lapinski / NurPhoto / Getty Images

Полиция пресекает попытки протестующих прорваться в здание
10/1310/13

Полиция пресекает попытки протестующих прорваться в здание

Michal Borowczyk / Agencja Wyborcza.pl / Reuters

Полицейские у ограды трибунала
11/1311/13

Полицейские у ограды трибунала

Agencja Wyborcza.pl / Reuters

Президент Польши Кароль Навроцкий (на фото справа) объявил о созыве экстренного совещания с представителями всех политических сил и парламентариями
12/1312/13

Президент Польши Кароль Навроцкий (на фото справа) объявил о созыве экстренного совещания с представителями всех политических сил и парламентариями

Agencja Wyborcza.pl / Slawomir Kaminski / Reuters

Наутро сотрудники полиции особого назначения перекрыли цепью вход в здание Конституционного трибунала
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Наутро сотрудники полиции особого назначения перекрыли цепью вход в здание Конституционного трибунала

Artur Widak / Anadolu / Getty Images

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Авторы

  • Алена Миклашевская
    Алена Миклашевская
    переводчик-корреспондент