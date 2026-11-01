Politico: Еврокомиссия поддержала Дональда Туска в судебном кризисе
Парламент Польши должен иметь право назначать новых судей, заявили в Еврокомиссии по поводу разворачивающегося в Варшаве судебного кризиса. Тем самым, замечает Politico, Еврокомиссия выразила поддержку премьер-министру страны Дональду Туску, признав легитимность действий его правительства.
«Конституционный трибунал Польши должен иметь возможность функционировать в соответствии с польской конституцией и с прецедентным правом Суда Европейского союза»,— заявил в интервью изданию еврокомиссар по вопросам демократии, юстиции и верховенства права Майкл Макграт. По его словам, «это важно для каждого гражданина Польши и именно власти Польши обязаны обеспечить это». Еврокомиссар также подчеркнул, ссылаясь на мнение Венецианской комиссии, что «назначение новых судей находится в рамках законных полномочий Сейма».
Кризис вокруг Конституционного трибунала Польши, тянущийся с 2015 года, обострился в октябре после избрания Сеймом новых судей и отказа президента Кароля Навроцкого принять у них присягу. 30 октября стало известно о приостановке полномочий главы трибунала и его заместителя, а также о ходатайствах о лишении их судейской неприкосновенности. Председатель трибунала и оппозиция назвали происходящее «попыткой госпереворота». Вечером 30 октября у здания КТ собрались тысячи протестующих вместе с лидерами оппозиции. 31 октября Дональд Туск обратился к народу Польши в связи с этими событиями.