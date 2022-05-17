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Коммерсантъ FM
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«Цена рыночная, и это точно не бесплатно»

Блицинтервью

О деталях сделки по продаже чешской группой PPF и Home Credit более 50% ХКФ-банка группе российских инвесторов “Ъ” рассказал один из покупателей, частный инвестор, председатель совета директоров и акционер «СПБ биржи» Иван Тырышкин.

Иван Тырышкин

Иван Тырышкин

Фото: из личного архива Ивана Тырышкина

Иван Тырышкин

Фото: из личного архива Ивана Тырышкина

— Когда вам пришла идея купить ХКФ-банк? Еще в прошлом году или только сейчас? Вы сами вышли на владельцев банка или они вышли на вас?

— Идея купить банк пришла одновременно с появлением в новостных лентах информации, что многие иностранцы начинают искать российских инвесторов на свои активы. Но желание заниматься банком у меня было всегда, я банкир по образованию, и первые свои три года в карьере я отработал в крупном банке (в 1993–1996 годах во Внешторгбанке.— “Ъ”).

У меня уже были в истории большие сделки, которые я совершал в течение трех-четырех недель, по покупке компаний примерно в схожих условиях, и сейчас это очень большой бизнес. В частности, в 2015 году я со своими партнерами купил компанию Computershare, сейчас это крупнейший в России регистратор НРК-Р.О.С.Т.

— Для чего вы купили банк и планируете его развивать?

— Сейчас на российском банковском рынке идет большое перераспределение активов. Имея банковское образование и большой опыт в финансовом секторе, я всегда ориентировался на развитие небанковских финтех-проектов, поэтому особый интерес в сделке для меня представляют компании «КупиНеКопи», «ВсегдаДа», «ФорвардЛизинг», а также доля банка в БКИ «Эквифакс».

ХКФ-банк будет развиваться в сторону еще большей цифровизации, появятся продукты для бизнеса, но конкретные планы сейчас озвучивать рано. Для меня крайне важно, что группа Home Credit будет продолжать владеть существенной долей в течение нескольких кварталов. Это обеспечит аккуратную передачу компетенций, банк сохранит возможность пользоваться огромным опытом группы, накопленном в 25 странах мира.

— Какую долю вы приобрели?

— Мы купили 50+.

— По условиям сделки у PPF есть право обратного выкупа или нет?

— Это не репо, нет и не планируется никаких обратных опционов.

— Сколько времени шли переговоры о покупке банка? Какова цена сделки, сильно ниже капитала?

— На сделку у нас ушло около двух месяцев. Коммерческие условия не раскрываем на этом этапе, однако они рыночные для текущей ситуации.

— Два месяца — небольшой срок. Можно ли за это время оценить немаленький банк? Почему выкупили только контрольный пакет?

— Два месяца и малый, и большой срок. У меня были сделки, которые я делал за три недели. На срок сделки влияет доверие сторон. Я достаточно публичный и понятный человек, мою карьеру и все бизнесы можно легко найти в публичных источниках.

Вы, наверное, знаете, что сейчас бизнесы оцениваются не совсем по тем метрикам, которые были еще три-четыре месяца назад. Поэтому вопрос стоимости сделки завязан на множество условий: сроков сделки, этапности, расчетов и так далее. Сумма сделки не является каким-то одним индикатором. Мы не раскрываем существенных условий сделки, но могу сказать, что цена рыночная, и это точно не бесплатно.

Для меня важно, чтобы переход управления от одного акционера к другим был последовательным, чтобы сохранить традиции и команду. На первом этапе инвесторы купили контрольный пакет, но есть растянутые во времени этапы, которые позволяют сделать плавной передачу бизнеса.

— Скольких инвесторов вы представляете? Это все российские бизнесмены? Или есть инвесторы из других стран?

— По нашей договоренности каждый из инвесторов сам комментирует свои инвестиции. Все детали будут раскрыты в соответствии с законодательством после закрытия сделки. Могу только сказать, что большинство — мои младшие партнеры и в других проектах.

— Ранее не рассматривали ли покупку других розничных банков? Например, «Ренессанс кредита»?

— Не рассматривал.

— Исторически вы больше занимались фондовым рынком (НАУФОР, ФКЦБ, биржа РТС, регистраторы). Есть ли сейчас, хотя бы приблизительные, планы по развитию банковского бизнеса? В частности, будете ли развивать розничное кредитование, расширять услуги клиентам для работы на фондовом рынке?

— Это отличная платформа для развития любых направлений финансовых услуг. Существующая команда остается развивать бизнес, мы вместе определим стратегические приоритеты.

— Какие планы в отношении дочернего казахстанского банка?

— По соглашению казахстанский «Хоум Кредит» в периметр сделки не вошел, поэтому не могу ничего сказать про него.

Интервью взяла Ольга Шерункова

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