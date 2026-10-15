«Если человек идет в банкротство, он должен понимать, что его жизнь изменится»

— Количество утвержденных планов реструктуризации в текущем году значительно выросло в «Сбере» и России в целом. Такую тенденцию можно оценивать только позитивно. Это говорит о том, что у нас появляются дополнительные сценарии потребительского банкротства, тем самым уравновешивается существующий механизм. Планы работают также и на поддержку культуры исполнения обязательств. По данным на середину сентября 2026 года, в отношении заемщиков Сбербанка суды утвердили 1,7 тыс. планов — это общие планы реструктуризации долгов со всеми кредиторами, а не локальные по ипотеке. Для сравнения, за весь 2025 год этот показатель у нас составил чуть более 1,3 тыс. планов. Можно сказать, что судебная практика довольно сильно качнулась в сторону принципа «can pay — should pay», он начал работать. Если суды видят, что у человека есть возможность погашать кредиты и график выплат посильный для него, то утверждают такой план.