Медведев фразой «своих не бросаем» ответил на предложение отправить Туска в РФ

В Польше усугубился политический кризис из-за борьбы за контроль над Конституционным трибуналом между правительством Дональда Туска и оппозиционной партией «Право и справедливость» (ПиС). В 2026 году коалиция господина Туска выбрала в Конституционный трибунал новых судей. Назначенный при ПиС председатель Трибунала Богдан Свенчковский вместе с президентом страны препятствовали работе новых судей и блокировали их вступление в должность. В ночь на 31 октября у здания Конституционного суда прошли протесты.