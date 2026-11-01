Медведев фразой «своих не бросаем» ответил на предложение отправить Туска в РФ
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пошутил, что Россия при необходимости примет премьер-министра Польши Дональда Туска. Об этом он написал в комментариях под постом одного из пользователей соцсети X.
«Как только мы разберемся с Туском и избавимся от нашего мелкого диктатора, мы отправим его обратно в Москву, где ему место»,— написал пользователь. «Мы своих не бросаем!»,— прокомментировал Дмитрий Медведев.
В Польше усугубился политический кризис из-за борьбы за контроль над Конституционным трибуналом между правительством Дональда Туска и оппозиционной партией «Право и справедливость» (ПиС). В 2026 году коалиция господина Туска выбрала в Конституционный трибунал новых судей. Назначенный при ПиС председатель Трибунала Богдан Свенчковский вместе с президентом страны препятствовали работе новых судей и блокировали их вступление в должность. В ночь на 31 октября у здания Конституционного суда прошли протесты.