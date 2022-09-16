«Сейчас фокус направлен на развитие локального рынка капитала»

О том, как меняется рынок инвестиционно-банковских услуг (IB) на фоне санкций и ухода иностранных игроков, “Ъ” рассказал зампред правления Сбербанка Анатолий Попов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анатолий Попов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Анатолий Попов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

— Как инвестбанки пережили острый период сжатия рынка в первой половине года?

— По мере вступления в силу новых ограничений мы работали над адаптацией своих продуктов, корректировали их, чтобы иметь возможность продолжать предлагать клиентам.

— Можно ли оценить, сколько сорвалось сделок, уже готовых к реализации?

— Этот год обещал быть активным по всем направлениям, но из-за того, что определенно говорить о сделке можно только в непосредственной близости к ее закрытию, сложно оценить, сколько не состоялось. Можно сказать, что по ожиданиям на начало года мы ориентировались на не менее успешный год, чем прошлый.

— Какие направления пострадали сильнее всего, а какие меньше?

— Рынок IB очень волатильный и быстро реагирует на любые внешние негативные и положительные факторы, сжимаясь или восстанавливаясь. Хорошим примером может служить ситуация с пандемией в 2020–2021 годы, когда после тишины в первой половине 2020 года IB-рынки показали рекордный рост уже осенью и росли на протяжении всего 2021 года. Конечно, первые несколько месяцев 2022 года рынок находился в замершем состоянии. Но по причине ухода западных компаний мы почти сразу смогли активно включиться в финансирование и консультирование M&A-сделок.

Уже с мая, быстрее ожиданий, начал восстанавливаться рынок облигаций (DCM), и его активность приближается к уровню прошлых лет. Мы полагаем, что рынок долгового капитала вернется на уровень 2021 года или даже превысит его уже в 2023 году. Об этом говорит текущая активность эмитентов: объемы размещений в июле—сентябре превышают уровень 2021 года. Из отдельных направлений развития можно выделить, во-первых, возросший интерес к локальному рынку со стороны экспортеров, которые раньше традиционно привлекали финансирование за рубежом. Во-вторых, выпуск замещающих облигаций в обмен на еврооблигации. В-третьих, формирование нового сегмента локального рынка в юанях.

— Внешний рынок капитала всегда играл важную роль в инвестиционной деятельности российских компаний в силу большой емкости и меньшей, чем внутри страны, стоимости финансирования. До сих пор он никогда не закрывался совсем. Сейчас как обстоят дела? Можно ожидать переориентации размещений, например, с Запада на Восток?

— Пока западные рынки закрыты. Переориентация на ближневосточные, азиатские рынки или СНГ только обсуждается. Дело в том, что эти рынки имеют меньшую ликвидность относительно российского или регуляторные ограничения. Сейчас фокус направлен на развитие локального рынка капитала.

— Смогут локальные валютные облигации стать заменой еврооблигациям? За счет каких валют пойдет развитие рынка?

— Пока мы видим, что емкости локального рынка хватает для закрытия потребностей в финансировании всех российских эмитентов, включая тех, которые раньше фондировались через еврооблигации. Валюты недружественных стран перестали быть безопасными. Мы не видим больших перспектив размещений в них, но отдельные сделки по-прежнему возможны.

Потенциал развития рынка локальных валютных бондов связан главным образом с юанем, где было закрыто несколько сделок и сформировался будущий pipeline. В размещениях в китайской валюте заинтересованы в основном экспортеры, выручка которых привязана к твердым валютам или тем же юаням. Пока емкости в юане хватает для того, чтобы реализовывать регулярные крупные сделки от 4 млрд CNY.

— Каковы перспективы рынка акционерного капитала? Могут ли начаться IPO до конца года или это перспектива следующих лет? От чего она зависит?

— Перспективы рынка акционерного капитала очень высокие. Мы видим, что российский рынок IPO оживляется, и работаем с несколькими компаниями, которые планируют сделать первичные предложения акций уже в 2022 году.

Состояние рынка, с нашей точки зрения, позволяет рассчитывать на успех дебютных сделок, при этом потенциал в среднесрочной перспективе мы оцениваем многократно выше за счет существенного отложенного спроса со стороны наших клиентов. Так, на начало 2022 года мы общались с более 50 эмитентами, которые планировали выход на рынки акционерного капитала в течение 1–1,5 года. Начало реализации этого отложенного спроса возможно уже в следующем году, если конъюнктура рынка останется благоприятной и дебютные размещения пройдут успешно.

Ключевые изменения — это, конечно, уход институциональных иностранных инвесторов, которые будет заменены локальными.

— Насколько локальные игроки готовы к новым размещениям? Кто больше заинтересован — институционалы или частные инвесторы?

— Локальный фондовый рынок оживляется. Мы видим увеличение объема торгов, рост интереса к новым размещениям со стороны как розничных, так и институциональных инвесторов, которые ждут новых возможностей. С точки зрения аппетита на сегодня институциональные инвесторы настроены чуть более осторожно, но активно изучают перспективные возможности. Розничные инвесторы принимают решения более импульсно и активно, и мы ожидаем их доминирование на первых сделках, но в дальнейшем спрос будет сбалансирован.

— Размещения какого объема могут быть удовлетворены локальными инвесторами уже сейчас? Что сдерживает рынок — большой объем замороженных активов, отсутствие внешних инвесторов, неопределенность в развитии экономики, завышенные аппетиты эмитентов?

— Первые размещения, которые мы сейчас обсуждаем,— 3–10 млрд руб. В случае положительных результатов первых сделок допускаем увеличение объемов до 15–20 млрд руб. на сделку. Сдерживающими факторами для инвесторов выступают общая неопределенность в отношении дальнейшего развития экономики и рынка и в связи с этим короткий горизонт планирования. Заморозка части активов у локальных инвесторов также, несомненно, ограничивает их аппетит и объем средств для новых инвестиций. Но мы ожидаем постепенного решения инфраструктурных проблем.

— Сколько времени уйдет на то, чтобы объемы размещений акций вернулись на уровень 2021 года?

— Все будет зависеть от того, как закончится год. Если мы увидим стабилизацию геополитической ситуации, восстановление экономики и снижение инфляции, это будет способствовать притоку на рынок все большего числа инвесторов, в том числе крупных институциональных.

— Потребуются ли дополнительные меры со стороны финансовых властей? Какие стимулы могли бы поддержать интерес к IPO?

— После ухода западных инвесторов рынок ограничен. Нужно развивать локальный инвестиционный спрос, стимулировать развитие фондового рынка, возвращать его привлекательность как одного из главных направлений трансформации свободных денежных средств в экономику страны.

Например, мы видим потенциал в развитии сократившегося пула институциональных инвесторов за счет крупных российских финансово-промышленных холдингов и обеспеченных частных инвесторов. Притоку новых инвесторов будут способствовать развитие рыночной инфраструктуры, отсутствие резких колебаний котировок, повышение прогнозируемости и прозрачности деятельности компаний, тогда рынок будет развиваться.

Интервью взял Виталий Гайдаев